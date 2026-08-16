Valentina Miletić blistala u Varaždinu, na tribinama i čovjek kojem Hrvatska puno duguje

Ljetni odmor sportske novinarke Valentine Miletić već je neko vrijeme iza nje, a sada je ponovno potpuno posvećena praćenju SHNL-a. U nedjelju je tako izvještavala s utakmice Varaždina i Rijeke, koju je s tribina pratio i dobro raspoloženi Varaždinac Zlatko Dalić. Donedavni izbornik hrvatske reprezentacije pojavio se u javnosti svega nekoliko dana nakon što je predstavljen kao novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.