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Valentina Miletić blistala u Varaždinu, na tribinama i čovjek kojem Hrvatska puno duguje

Valentina Miletić blistala u Varaždinu, na tribinama i čovjek kojem Hrvatska puno duguje
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Valentina Miletić, poznata hrvatska voditeljica koja prati nogomet, blistala je u nedjelju u Varaždinu, za vrijeme utakmice 3. kola SHNL-a između Varaždina i Rijeke.
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Ljetni odmor sportske novinarke Valentine Miletić već je neko vrijeme iza nje, a sada je ponovno potpuno posvećena praćenju SHNL-a. U nedjelju je tako izvještavala s utakmice Varaždina i Rijeke, koju je s tribina pratio i dobro raspoloženi Varaždinac Zlatko Dalić. Donedavni izbornik hrvatske reprezentacije pojavio se u javnosti svega nekoliko dana nakon što je predstavljen kao novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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16.8.2026.
20:00
Silvijo Maksan
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Valentina MiletićShnlVaraždinHnk Rijeka
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