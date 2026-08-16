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OBARALE S NOGU /

Svi su zaboravili na feštu kad su se one pojavile: Ljepotice u Cetingradu privlačile sve poglede

Svi su zaboravili na feštu kad su se one pojavile: Ljepotice u Cetingradu privlačile sve poglede
Foto: Antonela Zvonković/KAportal.hr
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Blagdan Velike Gospe u Cetingradu i ove je godine okupio brojne mještane i goste koji su nakon svečanog misnog slavlja nastavili tradicionalno druženje.

Slavilo se dugo, dobro se jelo i pilo, a okupljeni su se zabavljali uz pjesmu, ples i tamburaše koji su podigli atmosferu. Ipak, usred živahnog veselja, poglede i pažnju plijenile su četiri nasmijane mlade djevojke koje su donijele posebnu vedrinu blagdanskom danu.

16.8.2026.
17:26
Hot.hr
Antonela Zvonković/KAportal.hr
CetingradLjepoticeVelika Gospa
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