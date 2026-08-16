Rokovo nikad življe: Od tradicionalnih štandova do mladih ekipa, u Draškovcu se tražilo mjesto više

Rokovo u Draškovcu tradicionalno donosi nešto opušteniju atmosferu. I ove se godine, na blagdan svetog Roka, središtem Draškovca okupio velik broj vjernika, mještana i posjetitelja iz okolnih mjesta.

Uz vjerski dio proštenja, posebnu atmosferu stvaraju brojni štandovi, ponuda tradicionalnih proizvoda, licitara, hrane i pića, ali i brojni susreti koji su sastavni dio svakog međimurskog proštenja. Draškovec je tako i ove godine bio mjesto druženja i okupljanja svih generacija.

Posebno je primjetan bio velik broj mladih. Za razliku od slike proštenja kao događaja koji uglavnom okuplja starije generacije, ovogodišnje Rokovo pokazalo je da tradicionalne manifestacije i dalje imaju svoje mjesto među mladima.

U društvu prijatelja, s obiteljima ili u manjim ekipama, mladi su ispunili prostor oko štandova i središta mjesta, gdje se tijekom dana izmjenjivala brojna publika, a sve to je uhvatio fotograf PB za portal eMedimurje.