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Pa ovo je da ti oči ispadnu! Pogledajte tko je privukao najviše pogleda na zagrebačkim ulicama

Pa ovo je da ti oči ispadnu! Pogledajte tko je privukao najviše pogleda na zagrebačkim ulicama
Foto: Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
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Ljetni vikend u Zagrebu ponovno je donio dobro poznatu sliku grada – opuštenu atmosferu, pune terase kafića i špicu kojom su prolazili brojni Zagrepčani i njihovi gosti. Mnogi su neradni dan iskoristili za predah od svakodnevnih obaveza i uživanje u gradu, bilo uz kavu i razgovor u društvu, bilo u laganoj šetnji središtem Zagreba.

Zagrebačka špica i ovog je vikenda bila mjesto susreta, druženja i uživanja u ljetnom danu. Osim dobre atmosfere, pažnju su privlačile i modne kombinacije – od ležernih ljetnih izdanja do upečatljivih stylinga kojima su brojni prolaznici pokazali svoj osobni stil.

Atmosferu ljetnog Zagreba, druženja na terasama i šetnju gradskim ulicama svojim je objektivom zabilježio fotograf Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf).

16.8.2026.
10:10
Hot.hr
Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf
špicaZagrebPaparazzi
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