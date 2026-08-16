Pa ovo je da ti oči ispadnu! Pogledajte tko je privukao najviše pogleda na zagrebačkim ulicama

Ljetni vikend u Zagrebu ponovno je donio dobro poznatu sliku grada – opuštenu atmosferu, pune terase kafića i špicu kojom su prolazili brojni Zagrepčani i njihovi gosti. Mnogi su neradni dan iskoristili za predah od svakodnevnih obaveza i uživanje u gradu, bilo uz kavu i razgovor u društvu, bilo u laganoj šetnji središtem Zagreba.

Zagrebačka špica i ovog je vikenda bila mjesto susreta, druženja i uživanja u ljetnom danu. Osim dobre atmosfere, pažnju su privlačile i modne kombinacije – od ležernih ljetnih izdanja do upečatljivih stylinga kojima su brojni prolaznici pokazali svoj osobni stil.

Atmosferu ljetnog Zagreba, druženja na terasama i šetnju gradskim ulicama svojim je objektivom zabilježio fotograf Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf).