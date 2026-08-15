Ulice ispunjene tugom i suzama: Pogledajte kako su se obožavatelji oprostili od Bonnie Tyler

Ožalošćeni članovi obitelji, prijatelji, obožavatelji i brojni stanovnici Mumblesa okupili su se danas duž ulica ovog gradića na jugozapadu Walesa kako bi odali posljednju počast legendarnoj Bonnie Tyler. U emotivnoj povorci kroz njezin rodni grad prošao je automobil s lijesom velške pjevačice, dok su okupljeni u tišini ispratili umjetnicu čiji je glas obilježio generacije.

Mnogi su uz cestu stajali s cvijećem, fotografijama i drugim uspomenama na pjevačicu, a pojedini su trenutak oproštaja promatrali u potpunoj tišini.

Bonnie Tyler, jedna od najprepoznatljivijih velških pjevačica svih vremena, preminula je 8. srpnja 2026. u Portugalu u 75. godini života. Tijekom višedesetljetne karijere izgradila je međunarodnu reputaciju zahvaljujući svom karakterističnom, hrapavom glasu i snažnim emotivnim izvedbama.

Najveću svjetsku slavu donijela joj je kultna balada ''Total Eclipse of the Heart'', objavljena 1983. godine. Pjesma je postala jedan od najpoznatijih hitova desetljeća i ostala trajno upisana u povijest popularne glazbe. T