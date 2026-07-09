Preminula je Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, legendarna velška pjevačica čiji je moćni, hrapavi glas obilježio generacije, preminula je u 76. godini, prenosi BBC.

Poruka objavljena na službenoj stranici iznimno popularne dive glasila je: "Bonniejina obitelj i tim slomljeni su od tuge zbog toga što moraju objaviti da je Bonnie neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu, kao posljedica bolesti zbog koje se liječila."

Od skromnih početaka do prvih uspjeha

Rođena kao Gaynor Hopkins 8. lipnja 1951. u Skewenu u Walesu, odrasla je u radničkoj obitelji kao kći rudara. Glazba je bila sastavni dio njezina odgoja u velikoj obitelji s petero braće i sestara. Prvi nastup imala je u crkvi, a nakon što je s 19 godina osvojila drugo mjesto na lokalnom natjecanju talenata, odlučila je glazbu pretvoriti u karijeru. Ime Bonnie Tyler stvorila je tek nakon potpisivanja ugovora s kućom RCA Records, navodno kombinirajući imena i prezimena pronađena u novinama.

Foto: kpa/United Archives/Profimedia

Glas koji je postao zaštitni znak

Njezin jedinstveni, promukli vokal, koji ju je proslavio diljem svijeta, posljedica je operacije glasnica sredinom sedamdesetih. Nakon zahvata, liječnici su joj savjetovali da šest tjedana ne govori, no ona to pravilo nije uspjela ispoštovati. Rezultat je bio njezin prepoznatljivi hrapavi glas, koji je uskoro postao njezin najveći adut.

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Zlatno doba s Jimom Steinmanom

Osamdesete godine donijele su vrhunac njezine karijere, ponajviše zahvaljujući suradnji s producentom i skladateljem Jimom Steinmanom, poznatim po radu s Meat Loafom. Tyler je željela zaokret prema rock zvuku, a Steinman je u njoj pronašao savršenu izvođačicu za svoje epske, wagnerijanske skladbe. Iako u početku nije bio siguran u suradnju, predomislio se kad mu je poslala demo snimke.

Njihov spoj iznjedrio je album "Faster Than the Speed of Night" (1983.), koji je debitirao na prvom mjestu britanske ljestvice, čime je Tyler postala prva žena kojoj je to uspjelo. Vodeći singl, balada "Total Eclipse of the Heart", postala je njezin najveći hit i jedna od najprodavanijih pjesama svih vremena. Uspjeh se nastavio hitom "Holding Out for a Hero" iz filma "Footloose", koji je zacementirao njezin status globalne rock ikone.

Foto: Michael Palmer/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Europska popularnost i trajno nasljeđe

Tijekom devedesetih, Tyler je nastavila nizati uspjehe, osobito u kontinentalnoj Europi. Godine 2013. predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Pjesmi Eurovizije. Do samog kraja ostala je aktivna, a njezini posljednji albumi, "Between the Earth and the Stars" (2019.) i "The Best Is Yet to Come" (2021.), pokazali su da njezina strast prema glazbi ne jenjava. U braku s nekadašnjim olimpijcem i poduzetnikom Robertom Sullivanom bila je od 1973. godine. Par, koji nije imao djece, veći dio godine provodio je u svom domu u Portugalu.

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