'Promukli glas' vinuo ju je među zvijezde, a sada se bori za život: Prisjetite se najboljih izdanja

Vijest da je legendarna velška pjevačica Bonnie Tyler (74) završila u induciranoj komi potresla je obožavatelje diljem svijeta. Glazbena ikona, čiji su hitovi obilježili osamdesete godine, trenutno se nalazi na odjelu intenzivne njege u Portugalu nakon hitne operacije crijeva. Prema navodima stranih medija, priključena je na respirator, a liječnici njezino stanje opisuju kao vrlo ozbiljno i neizvjesno. Glasnogovornik pjevačice u četvrtak navečer iznio je nove informacije o njezinu zdravstvenom stanju, dok obitelj i obožavatelji mole za njezin oporavak.

Bonnie Tyler, pravim imenom Gaynor Hopkins, tijekom desetljeća postala je jedna od najprepoznatljivijih rock diva svijeta zahvaljujući prodorno plavim očima i karakterističnom promuklom, „slomljenom” glasu koji je postao njezin zaštitni znak. Karijeru je započela još sedamdesetih godina, no globalnu slavu stekla je nizom moćnih balada i rock hitova koji su je lansirali među najveće zvijezde glazbene scene.