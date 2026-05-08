Gori černobilska šuma: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom u 'zoni ograničenja'

Dron se srušio u ograničenu zonu oko nuklearne elektrane Černobil u Ukrajini, uzrokujući veliki šumski požar, izvijestile su vlasti. Plamen se proširio na oko 1000 hektara. Vatrogasci se bore sa stihijom, a postoji i zabrinutost zbog zračenja ne samo u području požara već i u okolnim dijelovima.

Veliki šumski požar krenuo je nakon što je u četvrtak pao dron u blizini zatvorene nuklearne elektrane, priopćile su ukrajinske vlasti.

Razina zračenja na lokaciji bila je unutar "normalnih granica", izvijestile su vlasti, dodajući da vatrogasci rade na obuzdavanju požara. Područje oko nuklearne elektrane u Černobilu uglavnom je napušteno od 1986. godine, kada je elektrana pretrpjela katastrofalnu katastrofu.

"Do 10 sati ujutro 8. svibnja, približna površina požara bila je oko 1100 hektara“, rekao je Černobilski prirodni rezervat, koji upravlja lokacijom. Požar je izbio u četvrtak "kao posljedica pada drona", dodaje se, ali nije navedeno podrijetlo drona.

Kijev je više puta optužio Moskvu za nepromišljene napade na njegove nuklearne objekte, uključujući kompleks Černobila. Ruski dron prošle je godine probio rupu u jednoj od radijacijskih školjki koje su pokrivale reaktorsku jedinicu koja je eksplodirala u katastrofi 1986. godine. Ukrajinska državna služba za hitne slučajeve izjavila je da spasioci rade na sprječavanju daljnjeg širenja požara.

"Zbog jakih udara vjetra, požar se brzo širi po teritoriju, pokrivajući nove dijelove šume. Situaciju kompliciraju suho vrijeme, jaki vjetrovi i opasnost od mina na određenim područjima teritorija, što značajno ograničava mogućnost gašenja požara", izvijestili su.

Zona isključenja pretrpjela je požare 2020. godine, koji su trajali nekoliko tjedana i uzrokovali porast pozadinskog zračenja. Prošli mjesec Ukrajina je obilježila 40 godina od katastrofe u elektrani.