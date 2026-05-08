Čekaj, što je ovo?! U Hrvatsku stigao 'zmaj' koji ima 1250 km dosega, a pogledajte cijenu

U današnjem svijetu automobilizma, gdje se novi brendovi i modeli pojavljuju brže od novih izazova na društvenim mrežama, lako je postati ciničan. No, s vremena na vrijeme pojavi se automobil koji vas natjera da podignete obrvu i kažete: "Čekaj malo, što je ovo?".

Upravo takav efekt na hrvatskom tržištu stvara novi igrač iz Kine - Forthing S7 REEV.

Zaboravite sve što ste mislili da znate o automobilima s Dalekog istoka, jer ovaj model donosi priču koja bi mogla dobro protresti europsku konkurenciju, i to ne samo performansama, već i cijenom od koje se vrti u glavi.

Što je to uopće REEV i zašto nema straha od prazne baterije?

Krenimo od onoga što ovaj automobil čini posebnim. Kratica REEV stoji za 'Range Extended Electric Vehicle', što u prijevodu znači da se uvijek vozite na struju, ali bez onog poznatog straha da ćete ostati 'bez soka' usred ničega. Ovdje kotače pokreće isključivo električni motor snage 160 kW (218 KS), dok 1,5-litreni benzinski motor služi samo kao tihi generator koji puni bateriju kada joj zatreba energije.

Rezultat? Dobivate ono najbolje od oba svijeta: trenutačno ubrzanje, uglađenu i gotovo bešumnu vožnju električnog automobila, ali s dometom koji posramljuje i najizdržljivije dizelaše.

S punom baterijom i spremnikom goriva, Forthing S7 REEV obećava kombinirani doseg od nevjerojatnih 1.250 kilometara. Samo na struju, prema WLTP standardu, može prijeći 156 kilometara, što je i više nego dovoljno za svakodnevne gradske obaveze.

Dizajn i tehnologija koji ostavljaju bez daha

Na prvu, S7 izgleda kao da je pobjegao s nekog auto salona budućnosti. Niska i široka silueta u stilu 'shooting brake' limuzine, vrata bez okvira, skrivene ručke i fluidne linije ne služe samo estetici. S koeficijentom otpora zraka od samo 0,191 Cd, ovo je jedan od najaerodinamičnijih serijskih automobila na svijetu. To u praksi znači manju potrošnju, manje buke i stabilniju vožnju pri višim brzinama.

Unutrašnjost nastavlja modernu priču. Kabinom dominiraju dva ekrana: digitalna instrument ploča od 8,8 inča ispred vozača i masivni središnji zaslon osjetljiv na dodir od 15,6 inča. Prostora ima u izobilju, kako sprijeda tako i straga, a osjećaju prostranosti dodatno doprinosi i serijski panoramski stakleni krov. Prtljažnik nudi izdašnih 540 litara, a tu je i dodatni prostor za pohranu ispod prednjeg poklopca, popularno zvan 'frunk'.

Jedan od zanimljivijih tehničkih detalja skriva se u podvozju. Automobil koristi FSD sustav ovjesa s promjenjivom tvrdoćom, tehnologiju koja se može naći i na nekim superautomobilima poput Lamborghinija Gallarda. Sustav inteligentno prilagođava tvrdoću amortizera uvjetima na cesti, osiguravajući tako udobnost na neravninama i stabilnost u zavojima.

Prvi dojmovi s hrvatskog asfalta

Tijekom službenog predstavljanja u Zagrebu, na istoj lokaciji gdje je prije dvije godine predstavljen model T5 EVO, novinari su imali priliku isprobati S7 REEV. Konsenzus je jasan: vožnja je iznimno tiha i uglađena. Budući da benzinski motor nikada izravno ne pokreće kotače, nema trzaja ni vibracija karakterističnih za klasične hibride.

Kad se generator uključi, njegov rad je toliko prigušen da se jedva primjećuje. Ubrzanje do 100 km/h za manje od sedam sekundi i okretni moment od 310 Nm dostupni su trenutno, što vožnju čini dinamičnom i zabavnom.

Sigurnost također nije zanemarena. Forthing S7 REEV dolazi s impresivnim popisom sigurnosne opreme, uključujući adaptivni tempomat, sustav za zadržavanje u voznoj traci, upozorenje na vozila u mrtvom kutu, automatsko kočenje u nuždi i niz zračnih jastuka.

Cijena kao konačni udarac konkurenciji

A sada ono što sve najviše zanima – cijena. Domaći zastupnik, Auto Hrvatska, za bogato opremljeni Forthing S7 REEV postavio je preporučenu maloprodajnu cijenu od 32.990 eura, s uključenim svim davanjima do registracije. Kao da to samo po sebi nije dovoljno primamljivo, za prve kupce osiguran je i poseban promotivni paket čija vrijednost prelazi 3.000 eura.

Taj paket efektivno spušta cijenu na otprilike 29.990 eura, što ovaj automobil stavlja u cjenovni rang znatno manjih i slabije opremljenih modela.

Forthing S7 REEV stigao je tiho, ali s ozbiljnom namjerom da napravi buku. S jedinstvenom kombinacijom inovativne tehnologije, impresivnog dometa, atraktivnog dizajna i cijene koja se čini gotovo nerealnom, ovaj "Kinez" ima sve adute da postane pravi hit na hrvatskom tržištu. Konkurencija je upravo dobila vrlo ozbiljan poziv na buđenje.

