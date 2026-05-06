Ovo su neki od najboljih malih gradskih SUV-ova: Nude najviše za vaš novac

Segment malih gradskih SUV-ova odavno je izašao iz okvira niše i danas predstavlja jednu od najvažnijih kategorija na automobilskom tržištu. U Hrvatskoj su upravo ti modeli među najtraženijima kod privatnih kupaca, zahvaljujući kombinaciji povišenog položaja sjedenja, praktičnosti u gradskoj vožnji i dovoljno prostora za duža putovanja.

Ponuda je danas iznimno bogata, što kupcima donosi velik izbor, ali i otežava odluku. Na tržištu se mogu pronaći modeli za gotovo svaki budžet i ukus – od cjenovno pristupačnih vozila koja nude odličan omjer uloženog i dobivenog, preko dizajnerski atraktivnih i tehnološki naprednih opcija, pa sve do električnih i hibridnih modela koji predvode novu eru mobilnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najbolja vrijednost za novac

U kategoriji povoljnijih modela nekoliko se SUV-ova posebno ističe. Dacia Duster već godinama slovi kao jedan od najisplativijih izbora, nudeći robusnost, prostranost i niske troškove održavanja. Iako ne nudi luksuz, njegova praktičnost i cijena čine ga vrlo privlačnim kupcima.

Sličnu filozofiju slijedi i MG ZS, koji za relativno malo novca donosi prostranu kabinu i solidnu opremu, uz izbor između benzinskih i hibridnih motora. Toyota Aygo X pak cilja isključivo na gradsku vožnju, s naglaskom na ekonomičnost i jednostavnost, dok Hyundai Bayon nudi pouzdanost i dobru opremljenost u pristupačnom paketu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ravnoteža stila, tehnologije i praktičnosti

U srednjem segmentu vodi se najžešća borba među proizvođačima. Hyundai Kona novom generacijom donosi moderniji dizajn, više prostora i uglađeniju vožnju. Volkswagen T-Roc ostaje jedan od favorita zahvaljujući dinamičnim voznim karakteristikama i kvaliteti izrade, dok T-Cross i Taigo nude dodatne varijacije za različite potrebe kupaca.

Renault Captur ističe se modularnom unutrašnjošću i hibridnim pogonima, a Toyota Corolla Cross privlači kupce pouzdanošću i iznimno štedljivim hibridnim sustavom. Ford Puma nudi jedan od najzabavnijih doživljaja u vožnji u ovoj klasi, uz praktična rješenja poput inovativnog prtljažnika, dok Škoda Kamiq ostaje racionalan izbor za obitelji koje traže prostor i ekonomičnost. Ne treba zaboraviti i na Opel Mokku koja također ima svoje adute. Njezin dizajn i dalje privlači poglede, tehnološki paket je impresivan, a hibridni pogon nudi odličan kompromis performansi i niske potrošnje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Premium dojam i vozački užitak

Za one koji žele više luksuza i performansi, izbor također nije malen. BMW X1 donosi premium kvalitetu, naprednu tehnologiju i snažne motore, dok Mazda CX-30 nudi iznimnu završnu obradu i naglasak na vozačkom iskustvu.

Subaru Crosstrek izdvaja se pogonom na sve kotače i sposobnošću izvan asfalta, što ga čini idealnim za avanturiste. Peugeot 2008, s druge strane, osvaja dizajnom i modernim interijerom, unoseći dašak drugačijeg pristupa u segment.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Elektrifikacija u punom zamahu

Trend elektrifikacije snažno je zahvatio i male SUV-ove. Kia EV3 najavljuje se kao jedan od ključnih modela, s velikim dosegom i naprednom tehnologijom. Kia Niro nudi fleksibilnost kroz više pogonskih opcija – od hibrida do potpuno električne verzije – dok i Dacia Duster prati trendove uvođenjem hibridne varijante.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Segment za svakoga

Zaključno, mali SUV-ovi danas nude rješenja za gotovo sve profile vozača. Bilo da je naglasak na cijeni, prostoru, tehnologiji ili održivosti, konkurencija u ovoj klasi toliko je jaka da gotovo svatko može pronaći model koji odgovara njegovim potrebama.

>>> U fotogaleriji pogledajte sve spomenute modele malih gradskih SUV-ova <<<