Jesu li ovo najbolji obiteljski SUV-ovi koje možete kupiti? 'On je poput švicarskog noža'

Što danas zapravo znači pojam obiteljski SUV? Mnogi ga auto stručnjaci vole opisivati kao švicarski nož među automobilima – i to s dobrim razlogom. Dok se većina vozila specijalizira za jednu ili dvije ključne uloge, obiteljski SUV mora biti spreman odgovoriti na gotovo svaki izazov koji mu svakodnevni život donese.

Tijekom tipičnog tjedna njegova uloga stalno se mijenja: od jutarnje gradske gužve i odlaska na posao, preko razvoženja djece u školu i na aktivnosti, pa sve do vikend putovanja autocestom ili kraćih izleta izvan uređenih cesta. Ponekad će poslužiti i za praktične zadatke poput odlaska do reciklažnog dvorišta ili prijevoza većih tereta.

Upravo zato najbolji obiteljski SUV-ovi moraju biti iznimno svestrani – udobni, prostrani, sigurni, ali i dovoljno učinkoviti i pouzdani za svakodnevnu upotrebu.

Ponuda nikada nije bila raznovrsnija

Dobra vijest za kupce je da ponuda nikada nije bila raznovrsnija. Bez obzira na budžet ili preferencije, na tržištu se mogu pronaći modeli s klasičnim benzinskim i dizelskim motorima, sve popularniji hibridi i plug-in hibridi, kao i sve veći broj potpuno električnih SUV-ova koji dodatno šire izbor.

Sastaviti listu najboljih među njima nije nimalo jednostavan zadatak. Ipak, iskusni tim testnih vozača renomiranog auto portala WhatCar? prihvatio je izazov i proveo tisuće sati za volanom, testirajući gotovo svaki relevantan model na tržištu. Njihove ocjene temelje se na detaljnoj analizi ključnih kriterija – od voznih karakteristika i praktičnosti, preko razine udobnosti i sigurnosti, pa sve do pouzdanosti i ukupnih troškova vlasništva.

