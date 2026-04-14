Vozili smo SUV za poželjeti: Otišli smo iz Zagreba do Šibenika i natrag. Krafne su odlične!

Nissan Qashqai je poput nekog legendarnog pjevača za kojeg toliko dugo znate da ste ga maltene već i zaboravili. Znate, ono kad je netko toliko dugo s nama i toliko je mainstream da ponekad zaboravimo koliko je zapravo dobar. Upravo je Qashqai 2008. godine pokrenuo cijelu ludnicu s obiteljskim crossoverima i postao mjerilo klase. Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, i dalje je tu, no sada u jednom vrlo posebnom, gotovo revolucionarnom izdanju koje smo isprobali, takozvani e-Power.

Foto: BOJAN TERGLAV

Ukratko, radi se o automobilu koji nudi osjećaj vožnje električnog vozila, ali umjesto utičnice koristi benzinsku postaju. Zvuči zbunjujuće? Nije, zapravo je genijalno. A nakon nedavnog velikog redizajna pogonskog sustava, postalo je još bolje.

Da bismo provjerili koliko, sjeli smo u najopremljeniji model Tekna+ i zaputili se na jedan omanji izlet: Zagreb - Šibenik - Zagreb. Razlog? Trebalo je oprati auto, a i čuli smo da su dolje u jednoj pekari (nećemo sada reklamirati kojoj) dobre, a neki bi rekli i najbolje krafne u Hrvatskoj. Ne treba ni spominjati da je dizajn novog Qashqaija apsolutno pogođen jer smo na cesti dobivali same hvalospjeve: 'Gospon, koji je to auto? Baš vam je lijep...'

Što je, dovraga, e-Power?

Prije nego što krenemo na put, red je da pojasnimo ovu tehnološku magiju. Za razliku od klasičnih hibrida, kod e-Power sustava benzinski motor nikada, ali baš nikada, ne pokreće kotače. Njegov jedini zadatak je da radi kao generator i proizvodi struju. Ta struja zatim napaja bateriju malog kapaciteta (2,1 kWh) ili ide izravno u električni motor koji je jedini zadužen za okretanje kotača.

Rezultat je vožnja identična onoj u potpuno električnom automobilu. Nema mjenjača, nema trzaja, nema buke motora pri niskim brzinama. Samo uglađeno, tiho i, što je najvažnije, trenutno ubrzanje čim taknete papučicu gasa.

To je onaj osjećaj koji vozači električnih automobila (i ne samo oni) obožavaju, ali ovdje bez ikakve brige o dosegu, planiranju punjenja ili traženju slobodnog punjača. Kad se baterija isprazni, benzinski motor se tiho upali, odradi svoje i ugasi se. Vi samo vozite.

Unaprijeđen, uglađen i štedljiv

Nissan je za 2025. godinu temeljito preradio cijeli sustav. Srce novog pogona je kompaktna '5 u 1' jedinica koja objedinjuje sve ključne komponente, a tu je i potpuno novi 1,5-litreni trocilindrični turbo motor. Kažu da mu je toplinska učinkovitost porasla na čak 42 posto, što je brojka kojom se inače hvale samo F1 timovi.

U praksi, to znači da je novi Qashqai e-Power osjetno tiši - Nissan tvrdi za čak 5,6 decibela - i značajno štedljiviji. Službeni podaci kažu da mu je kombinirana potrošnja samo 4,5 litre na 100 kilometara, a emisija CO₂ pala je na samo 102 g/km. To ga stavlja u sam vrh klase. Spremnik goriva od 55 litara teoretski mu daje doseg od preko 1200 kilometara. Da to nije samo teorija, dokazao je nedavni test u Velikoj Britaniji gdje je Qashqai prešao cijelu zemlju, od najjužnije do najsjevernije točke (1347 km), s jednim spremnikom goriva, a u njemu je ostalo još za stotinjak kilometara.

E sad, mi ćemo tu ipak malo stati, biti iskreni i reći da mi tako nisu potrošnju nismo uspjeli ostvariti. Naša se kretala oko 6 litara, dok najnižu koju smo ostvarili u jednom trenutku bila je 4,7 litara na 100 kilometara.

Kad osjetite što sve nudi ovaj automobil, stvarno postaje malo nejasno kako se Nissan, nekoć šesti najveći proizvođač automobila na svijetu po prodaji, našao u problemima. Tvrtka u drugu godinu teškog restrukturiranja, a do 2028. godine planiraju zatvoriti čak sedam tvornica. Carina od 25 posto na automobile uvezene u Ameriku dodatno je smanjila profitabilnost industrije. Ipak, najteži udarac zadao je nagli uspon kineskih konkurenata. Japanski proizvođači činili su 31 posto globalne prodaje 2019., no do prošle godine njihov je udio pao na 26 posto. Najveći udar osjetio se u Aziji. U samoj Kini prodaja japanskih automobila pala je za trećinu od 2019. godine.

Kako se vozi? Izlet do Šibenika po odgovor (i krafne)

No, vratimo se mi na naše jednodnevno putovanje od gotovo 700 kilometara koje je bilo, jednom riječju, gušt. Udobnost u ovom autu je na zavidnoj razini. Tekna+ oprema donosi fantastična sjedala presvučena Nappa kožom koja ne samo da su grijana, već imaju i funkciju masaže. Leđa i noge nisu patili ni sekunde. Vožnja autocestom je tiha i opuštajuća, a ProPILOT sustav asistencije drži automobil u traci i održava razmak, čineći duga putovanja manje napornima.

Ono što najviše oduševljava je isporuka snage. Sa 190 KS (koji u Sport načinu rada narastu na 205 KS), Qashqai je istinski moćan automobil. Ubrzanje s mjesta do 100 km/h traje samo 7,6 sekundi, no brojke ne govore cijelu priču. Zbog prirode električnog pogona, odziv na gas je trenutan. Nema čekanja da mjenjač prebaci u nižu ili da se turbina zavrti.

Pritisnete papučicu i automobil poleti. Naša prosječna potrošnja na cijelom putu, uz dinamičnu vožnju autocestom i nešto malo gradskih lutanja, iznosila je 6,7 litara, što je i dalje sjajan rezultat.

Unutrašnjost koja spaja staro i novo

Kabina Qashqaija možda nema 'wow' efekt kao neki francuski konkurenti, ali je iznimno funkcionalna i kvalitetno izrađena. Nissan se odupro trendu micanja fizičkih tipki, pa tako i dalje imate zasebne, jednostavne kontrole za klimatizaciju.

Ispred vozača je digitalni zaslon od 12,3 inča, a na sredini dominira jednako veliki multimedijski ekran koji sada ima ugrađene Googleove usluge. To znači da dobivate Google Karte kao standardnu navigaciju, što je daleko bolje od bilo kojeg tvorničkog rješenja. Bez ikakvih dodatnih aplikacija, karta vam sama sugerira na nadolazeću prometnu kameru.

Prostora ima dovoljno i sprijeda i straga, a stražnja vrata se otvaraju pod kutom od gotovo 90 stupnjeva, što olakšava postavljanje dječjih sjedalica. Prtljažnik varira od 455 do 504 litre, ovisno o opremi.

To je nešto manje od glavnih rivala poput Kije Sportage, ali i dalje dovoljno za većinu obiteljskih potreba. Moramo pritom napomenuti da se prtljažnik može i pregraditi što je izvrsbno rješenje za, primjerice, vrećice.

Iako je opći dojam kvalitete vrlo dobar, s lijepim materijalima poput Alcantare, brušene kože i mekane plastike na vrhu armature, postoje i neki sitni minusi. Volan je možda mrvicu pretanak za nečiji ukus, a vrata se čine malo prelagana za automobil ove klase i cijene od 45.070 eura, koliko je stajao testni model. Najveća zamjerka ide na račun rezolucije kamere za parkiranje, koja u 2025. godini izgleda pomalo zastarjelo.

Ipak, na kraju dana, Qashqai e-Power je fascinantan SUV. Uspješno spaja dva svijeta i nudi rješenje za sve one koji žele iskustvo električne vožnje, ali još nisu spremni na kompromise koje ona nosi.

Nakon opsežnog redizajna pogona, postao je tiši, snažniji i štedljiviji no ikad. On je dokaz da čak i kad ste legendarni pjevač na kojeg su mnogi zaboravili - uvijek možete snimiti još jedan hit. A i krafne u Šibeniku su stvarno bile odlične.

PLUSEVI: Sjajan pogon, užitak u vožnji, odlična sjedala i masaža, dobar osjećaj za volanom, jedan uistinu moćan automobil, isporuka snage pri stiskanju papučice gasa je instantna.

MINUSI: Mrvicu pretanak volan, vrata također malo prelagana i tanka za ovu razinu opreme i cijene, razočaravajuća rezolucija na kameri, tehnološki malo zaostaje za konkurencijom, komplicirano isključivanje raznih upozorenja.

TESTIRANI MODEL: Nissan Qashqai Tekna+ e-Power 190

CIJENA TESTIRANOG MODELA: 45.070,90 eura (s PDV-om i PPMV-om)