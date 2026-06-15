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Život Michelle Phillips nalikovao je na horor film: Od kalifornijskog sna 60-ih do paklenog braka

Život Michelle Phillips nalikovao je na horor film: Od kalifornijskog sna 60-ih do paklenog braka
Foto: Archive PL/Alamy/Profimedia
Sve je počelo kada je kao sedamnaestogodišnja Holly Michelle Gilliam u San Franciscu upoznala Johna Phillipsa, karizmatičnog, ali i dominantnog glazbenika.
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Michelle Phillips (82), zlatokosa ikona šezdesetih i posljednja preživjela članica grupe The Mamas & the Papas, desetljećima je bila sinonim za kalifornijski san koji je opjevala. Ipak, iza anđeoskog lica i savršenih harmonija koje su definirale jednu generaciju, skriva se priča o melodrami, zlostavljanju i obiteljskim tajnama toliko mračnima da su desetljećima kasnije potresle temelje njezina nasljeđa i natjerale svijet da preispita sve što je mislio da zna o turbulentnom dobu ljubavi i mira.

15.6.2026.
7:20
Hot.hr
Profimedia
60-teRockHippieJohn PhillipsIncestuozni Otac
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