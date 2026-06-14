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ZAŽARIO STAGE /

Baby Lasagna zapalio Osijek, TBF i Let 3 doveli publiku do ludila: Uhvaćeni najbolji trenuci

Baby Lasagna zapalio Osijek, TBF i Let 3 doveli publiku do ludila: Uhvaćeni najbolji trenuci
Foto: Ivica Benić/Kolaž
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Nakon adrenalinskih natjecanja i spektakularnih BMX trikova, 27. izdanje Pannonian Challengea završilo je u velikom stilu - uz koncerte koji su do kasno u noć držali publiku na nogama. Dvoranu Gradski vrt zagrijali su TBF, Let 3 i Baby Lasagna, a atmosfera je bila luda!

Posebno se istaknuo Baby Lasagna, viceprvak Eurosonga, koji je po prvi put nastupio u Osijeku. Energijom je osvojio publiku od prvih taktova, neumorno se krećući pozornicom i podižući atmosferu iz pjesme u pjesmu. 

Kako je izgledala završna večer ovogodišnjeg Pannonian Challengea i kakva je atmosfera vladala u Gradskom vrtu, pogledajte u galeriji na SiB.hr.

14.6.2026.
18:14
Hot.hr
Ivica Benić/Kolaž
Gradski VrtBaby LasagnaKoncertOsijekTbfLet 3
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