Knežev dvor bio premalen za emocije! Tereza Kesovija rasplakala publiku na prvom oproštajnom koncertu

Glazbena diva Tereza Kesovija (87) održala je prvi od dva oproštajna koncerta u dubrovačkom Kneževu dvoru, priredivši publici večer ispunjenu emocijama, uspomenama i bezvremenskim pjesmama koje su obilježile njezinu bogatu karijeru.

Interes za koncert bio je iznimno velik, a ulaznice su rasprodane u svega nekoliko minuta. Zbog velikog interesa organizatori su dodali još jedan koncertni termin. Kapacitet svakog koncerta iznosi 465 mjesta, od čega je osigurano 265 sjedećih i 200 stajaćih mjesta. Svi oni koji nisu uspjeli osigurati mjesto u gledalištu nastup su mogli pratiti putem videozida postavljenog na Stradunu.

Knežev dvor bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, a publika je glazbenu legendu dočekala dugotrajnim pljeskom već pri izlasku na pozornicu. Tijekom večeri Kesovija je izvela presjek svoje dugogodišnje karijere, a na pozornici su joj se pridružili i članovi Klape Kaše.

Posebno emotivan trenutak večeri uslijedio je kada je pjevačica dio koncerta izvela stojeći, što je publika nagradila velikim pljeskom.

Nakon prvog rasprodanog nastupa, Tereza Kesovija u nedjelju će još jednom stati pred dubrovačku publiku u Kneževu dvoru te zaključiti svoje oproštajne nastupe u Gradu.