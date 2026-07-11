Tko je ova ljepotica? Misteriozna 'sirena' oduševila prolaznike i ukrala sve poglede u Zadru

Ljetne temperature i sunčano vrijeme ispunili su ulice Zadra brojnim šetačima, a gradska jezgra ponovno je postala središte ljetnih zbivanja. Turisti iz svih krajeva svijeta, ali i brojni Zadrani, iskoristili su ugodnu večer za šetnju Kalelargom, rivom i Forumom, uživajući u jedinstvenoj atmosferi koju grad pruža tijekom turističke sezone.

Terase kafića i restorana bile su gotovo u potpunosti popunjene, dok su se na ulicama mogli čuti različiti jezici, što je još jednom potvrdilo da je Zadar među omiljenim ljetnim destinacijama na Jadranu. Mnogi su zastajali kako bi fotografirali znamenitosti, uživali u zalasku sunca ili poslušali zvukove Morskih orgulja.

Posebnu pozornost prolaznika privukla je i misteriozna "sirena" koja se pojavila u samom centru grada. Sve je to 'uhvatio' fotoreporter Bojan Bogdanić.