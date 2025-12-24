Odrasla u domu pa postala jet-set starleta: Soraja je ovako izgledala prije više od deset godina

Soraja Vučelić (39) proslavila se sudjelovanjem u regionalnom Big Brotheru 2011. godine, gdje je zbog upečatljivog izgleda i osobnosti stigla do samog finala i postala jedno od najprepoznatljivijih reality lica u regiji. Nakon izlaska iz showa izgradila je imidž jet-set zvijezde, često viđene na luksuznim događanjima, egzotičnim putovanjima i naslovnicama tabloida. Nikada nije skrivala estetske zahvate, a s godinama je prošla kroz veliku fizičku transformaciju koja ju je učinila gotovo neprepoznatljivom. Iznenadila je javnost povlačenjem iz medija i objavom da je postala majka, čime je započela mirnije životno poglavlje. Iako danas živi povučenije, daleko od stalnih kamera, Soraja i dalje intrigira javnost luksuznim stilom života. Kako je izgledala prije više od deset godina - pogledajte u našoj galeriji.