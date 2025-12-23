FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDA PRVA POSTAVA /

Transfermarkt objavio najskupljih 11 HNL-a: Iznenadit ćete se koji klub ima najviše igrača

Transfermarkt objavio najskupljih 11 HNL-a: Iznenadit ćete se koji klub ima najviše igrača
Foto: Igor Soban/pixsell
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je završilo 'prvo poluvrijeme' ovogodišnjeg izdanja HNL-a i nakon što smo saznali da nakon prvih 18 kola vodi Dinamo, stigla nam je i zanimljiva objava najpopularnije stranice za vrijednosti igrača. 

Transfermarkt je objavio formaciju s najvrjednijih 11 igrača HNL-a koja ukupno 'košta' 51.5 milijuna eura. Usporedbe radi, Dinamo, najvrjednija momčad lige, vrijedi 64.45 milijuna eura. 

23.12.2025.
21:16
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
TransfermarktHnl
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDA PRVA POSTAVA /
Transfermarkt objavio najskupljih 11 HNL-a: Iznenadit ćete se koji klub ima najviše igrača