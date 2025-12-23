Transfermarkt objavio najskupljih 11 HNL-a: Iznenadit ćete se koji klub ima najviše igrača

Nakon što je završilo 'prvo poluvrijeme' ovogodišnjeg izdanja HNL-a i nakon što smo saznali da nakon prvih 18 kola vodi Dinamo, stigla nam je i zanimljiva objava najpopularnije stranice za vrijednosti igrača.

Transfermarkt je objavio formaciju s najvrjednijih 11 igrača HNL-a koja ukupno 'košta' 51.5 milijuna eura. Usporedbe radi, Dinamo, najvrjednija momčad lige, vrijedi 64.45 milijuna eura.