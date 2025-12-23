Od manekenke do prve dame: Carla Bruni imala je bogat ljubavni život

Carla Bruni (58), talijanska pjevačica, manekenka i bivša prva dama Francuske, danas slavi svoj 58. rođendan. Oduvijek je plijenila pažnju svojom elegancijom, umjetničkim talentom i besprijekornim stilom, a mediji su pratili i njezin bogat privatni i ljubavni život. Njezina veza s bivšim francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozym (65) te dugogodišnja karijera u glazbi i modi učinili su je jednim od najprepoznatljivijih imena na svjetskoj sceni. Prije nego što je upoznala francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja, Carla Bruni imala je bogat i često pod povećalom javnosti praćen ljubavni život. Bila je u vezi s francuskim filozofom Raphaëlom Enthovenom, s kojim ima sina Auréliena, a njihova veza trajala je sedam godina. Uz to, Bruni je bila povezana i s nekim od najpoznatijih imena iz svijeta glazbe i zabave, uključujući rock zvijezde poput Micka Jaggera i Erica Claptona, kao i s glumcem Vincentom Pérezom te drugim poznatim imenima iz filmske i glazbene industrije.