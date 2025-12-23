Tko je Laura s tribina o kojoj priča cijela Hrvatska? Zbog ovih fotografija jasno nam je i zašto

Posljednja tri dana domaći mediji ne prestaju pisati o navijačici koja je tijekom utakmice Osijeka i Slaven Belupa na tribinama Opus Arene ukrala gotovo svu pažnju s travnjaka. Riječ je o Lari Krličević, influencerici iz Osijeka koja se na tribinama pojavila u dresu Manchester Cityja i odmah postala glavna tema društvenih mreža.

Fotografije s utakmice, na kojima Lara pozira samouvjereno, brzo su se proširile internetom. Posebnu pozornost privukao je njezin besprijekorno utreniran izgled, zbog čega su se mnogi zapitali tko je zapravo tajanstvena ljepotica s tribina Opus Arene.

Odgovor nije dugo ostao nepoznat. Ubrzo se doznalo da je riječ o osječkoj influencerici koju na Instagramu prati više od 14 tisuća ljudi, dok na TikToku okuplja zajednicu od preko 40 tisuća pratitelja. Lara je već neko vrijeme aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli sadržaj vezan uz modu, lifestyle i svakodnevne trenutke.

Nakon utakmice dodatno je zaintrigirala javnost objavom fotografije uz duhovit komentar: ''Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City.''

Inače, Lara na društvenim mrežama često pozira dotjerana od glave do pete, prati modne trendove, voli izlazke i nogomet. Kako Laura izgleda - pogledajte u našoj galeriji.