DOZNAJEMO /

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Osječka influencerica Lara Krličevič plijenila pažnju na Opus Areni prošle subote

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
22.12.2025.
6:24
Davor Javorovic/pixsell
Dok su Osijek i Slaven Belupo odmjerivali snage na terenu u subotu u sklopu 18. kola SHNL-a, jedna je mlada dama plijenila pažnju na tribinama Opus Arene. U dresu Manchester Cityja koji je podigla onako senzualno, da joj se malo vidi trbuh, podigla je temperaturu u ove zimske dane. Svi su se pitali tko je ljepotica na tribini i gledali u nju?

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Nisu baš oduševili nogometaši na travnjaku rezultatom (0-0) i izvedbom, ali je navijačica, koja je postala highligt dosadne utakmice. Portal Net.hr doznaje o kome se radi, odnosno tko je ta navijačica.

Dakle, navijačica o kojoj priča cijela Hrvatska je mlada osječka influncerica Lara Krličevič koja nije skrivala da joj godi dobivena pažnja. Ponosna Slavonka, kako ističe na društvenim mrežama, ima 13 i pol tisuća pratitelja na Instagramu te preko 40 tisuća na TikToku, a s novom objavom oduševila je pratitelje. Uz svoje je fotografije kratko napisala spomenutu misao:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LARA (@lara_os)

"Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City."

Upravo je portal Net.hr prošle subote donio galeriju pod naslovom: "Zgodna navijačica privukla pažnju Opus Arene, svi su gledali samo u nju, pa ne treba biti pametan i zaključiti kako je Lara, u stvari, svojom objavom na Instagramu prokomentirala i spomenuti naslov Net.hr-a. 

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Inače, Lara Krličević voli nogomet, a zna i partijati na Zrču.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko može Hrvatska na SP-u? 'Jedna je stvar enigma. Dalić je to skrivao'

ShnlNogomet
komentara
Evo tko je zgodna navijačica o kojoj priča Hrvatska! Dotaknula se naslova Net.hr-a: 'Svi su gledali u...'