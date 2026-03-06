LeClerc otkrio koji će detalj presuditi novu sezonu u Formuli 1

Bliži nam se početak nove sezone Formule 1. Prvi trening je već odrađen, a pojedini vozači ne skrivaju ambicije.

Nakon prvog treninga najbrži je bio vozač Ferrarija Charles LeClerc, koji je relativno zadovoljan početkom vikenda u Melbourneu, iako ga je pomalo razočaralo kad je vidio da njegova momčad dosta kaska za Mercedesom.

“Prvi je trening izgledao pozitivno, ali onda su na drugom timovi pokazivali sve više i više. Nažalost, čini se da smo mi na krivoj nozi, posebno u usporedbi s Mercedesom, koji se čini vrlo, vrlo snažnim. Mislim da nisu pokazali sve što imaju u vožnji s malo goriva, ali ono što jesu s puno goriva, to je bilo vrlo impresivno. Vjerojatno je to prvi primjer po kojem vidimo koliko zaostajemo za njima i malo je više nego što bismo željeli. Sad je tako kako je,” rekao je LeClerc.

“Dobro, bio je to prilično pozitivan početak vikenda i nastavit ćemo vrlo marljivo raditi kako bismo u nastavku izvukli maksimum, ali trebam dovesti bolid u stanje u kojem treba biti. Pokušao sam nešto na drugom treningu i činilo se stvarno, stvarno čudno i dosta loše. U redu je, i dalje smo u procesu učenja ovog bolida. Mislim da smo imali vrlo dobra testiranja, tako da više-manje znamo što nam je činiti. Na drugom treningu sam išao preagresivno u jednom pravcu i nije se isplatilo, ali bilo je dobro probati”, izjavio je Ferrarijev vozač.

“Imam osjećaj da u kvalifikacijama možemo biti dosta blizu, dok izgleda kao da Mercedes ima dosta jače performanse za utrku, ali vidjet ćemo. Ne znam koliko još prostora Mercedes ima, tako da je prerano išta govoriti. Ova će se godina svoditi na razvoj tijekom sezone, tako da gdje god startamo u nedjelju i gdje god da završimo u nedjelju, to će biti samo početna točka. Trebat ćemo graditi na tome i pokušati nadoknaditi. Ako mi pobijedimo u nedjelju, onda super”, zaključio je Leclerc.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu