Teška nesreća mlade zvijezde Formule 1 na trećem treningu za Veliku nagradu Australije

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli (19) neće pamtiti po dobrom treći trening uoči Velike nagrade Australije u Melbourneu u subotu ujutro po našem vremenu. U jednom je zavoju izgubio kontrolu nad bolidom koji se zabio u barijeru.

Usporeni snimci pokazuju da je mlada zvijezda Formule 1 ušala u drugi zavoj s malo previše pritiska na rub, što je uzrokovalo gubitak stražnjeg dijela. Nažalost, to je dio staze gdje su zidovi blizu, bez trave ili šljunka da mu pomognu usporiti. Bolid je bio skroz uništen, ali na svu sreću Kimi Antonelli je sretno izašao iz bolida neozlijeđen i odšetao u svoj box. Krhotina je bilo posvuda, treći trening je bio prekinut dok se te krhotine nisu pokupile. Dijelova bolida je po tom dijelu staze bilo kao u priči.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo.

