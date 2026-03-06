FREEMAIL
NEMA SPAVANJA /

Evo kad i gdje gledati treći trening i kvalifikacije za Veliku nagradu Australije

Evo kad i gdje gledati treći trening i kvalifikacije za Veliku nagradu Australije
Foto: Jun Da Tan/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Treći trening i kvalifikacije uoči Velike nagrade Australije u Melbourneu gledajte u subotu od 2.30 ujutro, odnosno 6.00 na RTL-u 2 i Voyo. Tekstualni prijenos je na portalu Net.hr

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
6.3.2026.
20:06
Jun Da Tan/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
Nakon dva uvodna slobodna treninga uoči prve utrke nove sezone u Formuli 1, Velike nagrade Australije u Melbourneu (nedjelja, 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu), vozači u subotu od 2.30 ujutro po hrvatskom vremenu na Albert Park Circuit stazi imaju i treći trening, a u 6.00 istog dana na redu su i prve kvalifikacije sezone. Sve možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo. 

Vozač McLarena, Australac Oscar Piastri, bio je najbrži na drugom slobodnom treningu uoči Velike nagrade Australije, kojom počinje nova sezona Formule 1.

Oscar Piastri je postavio najbrži krug u svom rodnom Melbourneu, vozeći vrijeme od 1:19,729 minuta. Drugi najbrži bio je Andrea Kimi Antonelli iz Mercedesa, koji je zaostao 0,214 sekundi. Njegov timski kolega, George Russell, završio je treći s 0,320 sekundi zaostatka. Vozači Ferrarija, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, zauzeli su četvrto i peto mjesto, s zaostatkom od 0,321 sekunde, odnosno 0,562 sekunde.

Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen iz Red Bulla bio je šesti najbrži na drugom treningu, no u posljednjem krugu je napravio grešku i sletio sa staze, oštetivši bolid. U top 10 našli su se aktualni svjetski prvak Lando Norris iz McLarena, 18-godišnji debitant, Britanac Arvid Lindblad iz Racing Bullsa, Isaac Hajar iz Red Bulla i vozač Hassa Esteban Ocon. Na prvom slobodnom treningu najbrži su bili vozači Ferrarija, Charles Leclerc i Lewis Hamilton.

Kvalifikacije za 77. sezonu Formule 1 bit će uzbudljive, zato ih nemojte propustiti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Paola Markek u Maksanovom korneru: 'Komentiraju 'što ti znaš o Formuli 1, ti si žensko'. Zaljubljena sam u ovaj sport i Ferrari'

Velika Nagrada AustralijeFormula 1F1 VijestiMax VerstappenLando NorrisOscar PiastriMercedesLewis Hamilton
