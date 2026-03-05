Prvi trening Velike nagrade Australije: Svjetla su se upalila na Albert Parku u Melbourneu

Nova sezona Formule 1 započinje ovog vikenda utrkom za Veliku nagradu Australije, na stazi Albert Park Circuit u Melbourne, a prvi slobodni trening otvara natjecateljski dio vikenda i prvi je pravi pokazatelj odnosa snaga u potpuno novoj tehničkoj eri Formule 1.

UŽIVO - Prvi trening Velike nagrade Australije

Prvi trening U petak u 2.30 po hrvatskom vremenu. Prvi slobodni trening bit će izuzetno zanimljiv jer je ovo prva sezona s potpuno novim tehničkim pravilima. Bolidi su drugačiji nego prošle godine: manji i uži bolidi, aktivna aerodinamika, nova generacija hibridnih pogonskih jedinica s većim udjelom električne energije. Zbog toga: ekipe će na prvom treningu Velike nagrade Australije prvenstveno provjeravati pouzdanost, prikupljat će podatke o potrošnji energije i gumama, mnogi vozači će raditi duže serije krugova. Prvi trening Velike nagrade Australije u Melbourneu neće donijeti konačan poredak snaga, ali će prvi put pokazati tko je najbolje shvatio nova pravila i novi bolid. Upravo zato bi razlike između ekipa mogle biti veće nego inače na otvaranju sezone. Drugi trening U petak u 6.00 po hrvatskom vremenu. Subota donosi treći slobodni trening od 2.30, a kvalifikacije od 6 sati. Nedjelja je rezervirana za vrhunac vikenda. Glavna utrka počinje u 5 sati ujutro. Na koga posebno paziti: Lando Norris – aktualni svjetski prvak brani naslov i želi snažno otvoriti sezonu. Lewis Hamilton i Charles Leclerc – među glavnim favoritima prema nekim predviđanjima. Oscar Piastri – domaći adut pred australskom publikom. Jedna velika nepoznanica Ekipa Aston Martin F1 Team dolazi u Melbourne s ozbiljnim problemima vibracija na bolidu, zbog čega se čak sumnja da bi vozači mogli imati poteškoća završiti utrku.

Dobro jutro, dragi ljubitelji Formule 1. Najveće oktansko ludilo na svijetu otvara svoja vrata prvim treningom Velike nagrade Australije.

Testiranja su gotova, sad su na redu velike stvari. Svjetla su se upalila na stazi Albert Park u Melbourneu, označivši ne samo početak 77. sezone Svjetskog prvenstva Formule 1, već i rađanje potpuno nove tehničke ere sporta. Ovo smo čekali, sad ćemo vidjeti kako će se vozači i konstruktori prilagoditi, odnosno kako su se prilagodili svim zahtjevima nove ere Formule 1. Svi članovi momčadi, od inžinjera do mehaničara i naposljetku samih vozača došli su do Melbournea u jeku svih problema s avionimka i transportom koje su imali zbog rata na Bliskom istoku.

Nakon mjeseci iščekivanja, špekulacija i intenzivnih priprema, bolidi za 2026. godinu, s radikalno novim pogonskim jedinicama i aktivnom aerodinamikom, napokon su izašli na stazu u sklopu prvog slobodnog treninga za Veliku nagradu Australije.

Već prvi sati akcije potvrdili su ono čemu su se navijači nadali: poredak je nepredvidljiv, izazovi za vozače su veći no ikad, a borba za vrh bit će neizvjesnija nego proteklih godina. Rani pokazatelji forme sugeriraju da su McLaren i Mercedes najbolje odradili zimsku stanku, no iza njihovog tempa kriju se drame, tehnički problemi i taktičke igre koje će definirati prvu utrku sezone.

Norris i Russell zadali tempo, Aston Martin u velikim problemima

Prvi slobodni trening ponudio je uvid u trenutni odnos snaga, a na vrhu poretka našla su se poznata imena. Aktualni svjetski prvak Lando Norris u svom je McLarenu postavio najbrže vrijeme, signalizirajući da momčad iz Wokinga namjerava nastaviti tamo gdje je stala 2025. godine. Odmah iza njega smjestio se Mercedesov George Russell, potvrdivši snažan tempo koji je njemačka momčad pokazivala tijekom predsezonskih testiranja u Barceloni i Bahreinu. Ferrarijev dvojac, Charles Leclerc i Lewis Hamilton, također je bio konkurentan, zaokruživši skupinu timova koji, barem na početku, djeluju kao glavni favoriti.

Međutim, dok su vodeći timovi s lakoćom nizali krugove, garaža Aston Martina proživljavala je pravu dramu. Nova suradnja s Hondom, koja je trebala biti iskorak za momčad, suočila se s ogromnim problemima. I Fernando Alonso i Lance Stroll žalili su se na ekstremne vibracije koje proizvodi nova pogonska jedinica, a koje se prenose na cijelu šasiju. Tehnički genij Adrian Newey izrazio je duboku zabrinutost, navodeći kako postoji bojazan od "trajnog oštećenja živaca" kod vozača nakon dužih dionica na stazi. Stroll je osjećaj usporedio s "elektrošokovima", dodavši kako se "cijeli bolid raspada" pod takvim opterećenjem. Pred timom je teška bitka da riješi problem koji ne samo da ugrožava performanse, već i sigurnost vozača.

U međuvremenu, novi timovi na gridu, Audi i Cadillac, iskoristili su prvi trening za prikupljanje ključnih podataka. Audi, koji je u potpunosti preuzeo momčad Saubera, s vozačima Nicom Hülkenbergom i Gabrielom Bortoletom fokusirao se na pouzdanost, dok je američki Cadillac s povratnicima Sergiom Pérezom i Valtterijem Bottasom odradio svoje prve službene kilometre u Formuli 1.

Nova pravila donose neviđene izazove

Staza u Albert Parku, sa svojim dugim pravcima i brzim zavojima, pokazala se kao "nevjerojatno težak test" za nova pravila, kako ju je opisao Carlos Sainz iz Williamsa. Zbog ograničenih zona snažnog kočenja, vozači se moraju oslanjati na prikupljanje električne energije na ravnim dijelovima, što dovodi do bizarnih situacija u kojima moraju puštati gas na pravcima kako bi napunili bateriju. Liam Lawson iz Racing Bullsa objasnio je:

"Ako želimo voziti punim gasom, nemamo dovoljno energije za cijeli krug."

Ovaj energetski izazov stvara ogroman potencijal za kaos, kako u utrci tako i u kvalifikacijama. Razlike u brzini između bolida koji voze punom snagom i onih koji prikupljaju energiju mogle bi doseći i do 400 konjskih snaga, otvarajući vrata za pretjecanja na mjestima gdje to dosad nije bilo moguće. Vozači poput Mercedesovog debitanta Kimija Antonellija predviđaju da bi start utrke i ponovni startovi iza sigurnosnog automobila mogli biti posebno kaotični. "Novi 'overtake mode' je nevjerojatno moćan. Utrka bi mogla biti pomalo kaotična", izjavio je mladi Talijan.

Svi timovi i vozači za sezonu 2026.

Ulaskom Cadillaca kao jedanaestog tima, grid za 2026. godinu broji dvadeset i dva vozača i donosi uzbudljivu mješavinu dokazanih prvaka, iskusnih veterana i mladih talenata koji traže svoju priliku.

Oracle Red Bull Racing ulazi u sezonu s ciljem povratka na vrh, a četverostrukom svjetskom prvaku Maxu Verstappenu pridružio se mladi Francuz Isack Hadjar, promoviran iz sestrinske momčadi. Pogonske jedinice razvijene su u suradnji s Fordom. Njihova sestrinska momčad, Visa Cash App Racing Bulls, također s Ford-Red Bull motorima, uz Liama Lawsona na grid dovodi i jedinog potpunog debitanta, britansku nadu Arvida Lindblada.

Mercedes-AMG PETRONAS ostaje tvornička momčad s vlastitim pogonskim jedinicama, a uz Georgea Russella svoju prvu punu sezonu započinje Andrea Kimi Antonelli. Njihove motore koriste i McLaren Mastercard (Lando Norris, Oscar Piastri), Atlassian Williams (Alexander Albon, Carlos Sainz Jr.) te BWT Alpine (Pierre Gasly, Franco Colapinto), koji je odustao od razvoja vlastitih Renaultovih motora.

Scuderia Ferrari HP nastavlja s vlastitim motorima i jednom od najjačih vozačkih postava: Charles Leclerc i sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, koji započinje svoju drugu sezonu u crvenom. Ferrarijeve motore koriste i američka momčad TGR Haas (Esteban Ocon, Oliver Bearman) te debitantski Cadillac za koji voze iskusni Sergio Pérez i Valtteri Bottas.

Dva su velika nova imena na gridu. Audi Revolut službeno je ušao u sport kao tvornička momčad s vlastitom pogonskom jedinicom, preuzevši Sauber. Njihove boje brane Nico Hülkenberg i mladi Brazilac Gabriel Bortoleto. Na kraju, tu je i Aston Martin Aramco, koji nakon dugogodišnje suradnje s Mercedesom sada koristi Hondine motore, a za upravljačem su Fernando Alonso i Lance Stroll.

Nakon prvih uzbuđenja na stazi, jasno je da je sezona 2026. otvorila novo poglavlje u povijesti Formule 1. Neizvjesnost je ključna riječ, a dok su McLaren i Mercedes pokazali rani potencijal, izazovi novih pravila i skrivene karte koje timovi poput Red Bulla još drže u rukama jamče da nas u Australiji i ostatku sezone čeka spektakl. Kvalifikacije će ponuditi prvi pravi test, a nedjeljna utrka dat će konačan odgovor na pitanje tko se najbolje snašao u novoj eri "oktanskog cirkusa".

