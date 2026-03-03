Totalni kaos prije starta sezone: Nezapamćeni debakl prijeti F1 momčadi uoči prve utrke u sezoni!?

Još je nekoliko dana do početka nove sezone Formule 1, a već je jasno da Aston Martin ulazi u prvenstvo s velikim problemima.

Momčad je puno očekivala od nove ere tehničkih pravila i prelaska na Hondine motore, no predsezonska testiranja otkrila su ozbiljne poteškoće. Fernando Alonso i Lance Stroll odvozili su najmanje krugova, a glavni uzrok su problemi s pogonskom jedinicom, vibracije šestcilindričnog motora koje remete rad hibridnog sustava.

Prema navodima medija, u ekipi se čak razmatralo ima li smisla uopće nastupiti na VN Australije. Potpuno povlačenje ipak nije realna opcija zbog FIA-e i sponzora, pa se spominje i “proceduralni” nastup, izlazak na kvalifikacije, pokušaj ulaska u 107 posto, pa eventualno rano odustajanje iz utrke.

Šef momčadi Adrian Newey u stalnoj je komunikaciji s Hondom, čiji inženjeri ubrzano rade na rješenju. U Aston Martinu tvrde da su napravljene određene izmjene na bolidu, no pravo stanje stvari bit će jasno tek nakon prvih slobodnih treninga u Australiji.

