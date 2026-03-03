Je li Angelina Jolie 'bacila oko' na mlađeg kolegu? Svi pričaju o njihovoj kemiji, ali...

I dok s uzbuđenjem čekamo da u kina dođe najnoviji film Angeline Jolie, našu su pozornost privukli glavni junaci filma. Naime, u glavnim ulogama filma "Couture" nalaze se Jolie i Louis Garrel, a društvene mreže posljednjih dana bruje o njihovom odnosu u stvarnom životu.

50-godišnja glumica i njezin 42-godišnji francuski kolega kemiju sa seta navodno su "preselili" i u stvarni život, a nasmiješena lica s premijere mnoge su natjerala da pomisle kako je riječ o novom ljubavnom poglavlju lijepe Angeline.

Foto: Lionel Guericolas/Starface/imago stock&people/Profimedia

Međutim, izvori za strane medije otkrivaju da između Amerikanke i Francuza nema ništa više od prijateljske ljubavi i kolegijalnosti.

Naime, izvori bliski glumici otkrili su za TMZ da ona ne hoda s Louisom Garrelom, unatoč glasinama o suprotnom. Također, objašnjavaju kako je dvojac izašao na večeru, ali samo kao prijatelji.

"Stvarno su se dobro slagali i postoji vrlo očita privlačnost, ali ljudima je teško ne brinuti jer Louis ima reputaciju. Vrlo je šarmantan, ali je i kompliciran tip, a mnogi ljudi u Angieinom životu misle da se igra s vatrom time što se upušta u vezu s njim", rekao je izvor za TMZ odlučivši "ne zatvoriti sva vrata mogućoj romansi".

Kako je ustvrdio, među Garrelom i Jolie postoji očita kemija, a glumica navodno svaki put s oduševljenjem reagira na poruke koje dobiva od glumca.

"Angie praktički uzvikne svaki put kad dobije poruku od Louisa. Definitivno postoji iskra između njih", rekao je anonimni izvor koji se raspričao za američki medij.

Inače, film "Couture" je premijerno izveden na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 2025, a u francuska kina stigao je 18. veljače.

POGLEDAJTE VIDEO: Trofej Svjetskog prvenstva na turneji po Meksiku čuvaju kolone specijalaca i duge cijevi