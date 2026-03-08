FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FORMULA 3 /

Težak sudar obilježio sprint, Amerikanac došao do prve pobjede

Težak sudar obilježio sprint, Amerikanac došao do prve pobjede
×
Foto: Eric Alonso/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Rezultat je ostao u sjeni teškog sudara u sedmom krugu

8.3.2026.
3:54
Antonela Ištvan
Eric Alonso/DPPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Subotnja sprint utrka Formule 3 završila je prerano i u zabrinjavajućem tonu. Pobjedu je odnio Bruno del Pino iz Van Amersfoort Racinga, koji je vodio od starta s prve pozicije obrnutog startnog poretka.

Ipak, rezultat je ostao u sjeni teškog sudara u sedmom krugu, u kojem su sudjelovali timski kolege iz Preme, James Wharton i Louis Sharp. Obojica su nakon kontakta pri velikoj brzini završila u barijerama, što je uzrokovalo crvenu zastavu. Zbog velikih oštećenja zaštitne ograde utrka nije nastavljena, a bodovi su dodijeljeni samo prvoj petorici vozača. Prema je kasnije potvrdila da su oba vozača prošla bez težih ozljeda, ali iz predostrožnosti nisu nastupili u nedjeljnoj utrci.

Ugochukwu do prve pobjede unatoč kaosu s kaznama

Glavna utrka Formule 3 donijela je prvu pobjedu u karijeri za Amerikanca Uga Ugochukwua. Vozač Campos Racinga startao je drugi, pao na treće mjesto, no sjajnim je manevrima već u četvrtom krugu preuzeo vodstvo. Izgradio je dominantnu prednost, a pobjedu mu nije ugrozio ni kasni izlazak sigurnosnog automobila pod kojim je utrka i završila. Iza njegovih leđa odvijala se prava drama.

Théophile Naël, koji je startao s pole pozicije, i Noah Strømsted završili su utrku na pozicijama za postolje, ali su obojica naknadno dobili vremenske kazne. Naël je kažnjen zbog preranog starta, a Strømsted zbog izazivanja sudara. Njihove su kazne na treće mjesto promovirale Taita Kata iz ART Grand Prixa, dok je drugo mjesto pripalo Freddieju Slateru (Trident).

POGLEDAJTE VIDEO: Legendu oduševila drama na početku nove sezone Formule 1: 'Morao sam se jutros dići'

Formula 3Melbourne
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx