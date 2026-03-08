Težak sudar obilježio sprint, Amerikanac došao do prve pobjede

Subotnja sprint utrka Formule 3 završila je prerano i u zabrinjavajućem tonu. Pobjedu je odnio Bruno del Pino iz Van Amersfoort Racinga, koji je vodio od starta s prve pozicije obrnutog startnog poretka.

Ipak, rezultat je ostao u sjeni teškog sudara u sedmom krugu, u kojem su sudjelovali timski kolege iz Preme, James Wharton i Louis Sharp. Obojica su nakon kontakta pri velikoj brzini završila u barijerama, što je uzrokovalo crvenu zastavu. Zbog velikih oštećenja zaštitne ograde utrka nije nastavljena, a bodovi su dodijeljeni samo prvoj petorici vozača. Prema je kasnije potvrdila da su oba vozača prošla bez težih ozljeda, ali iz predostrožnosti nisu nastupili u nedjeljnoj utrci.

Ugochukwu do prve pobjede unatoč kaosu s kaznama

Glavna utrka Formule 3 donijela je prvu pobjedu u karijeri za Amerikanca Uga Ugochukwua. Vozač Campos Racinga startao je drugi, pao na treće mjesto, no sjajnim je manevrima već u četvrtom krugu preuzeo vodstvo. Izgradio je dominantnu prednost, a pobjedu mu nije ugrozio ni kasni izlazak sigurnosnog automobila pod kojim je utrka i završila. Iza njegovih leđa odvijala se prava drama.

Théophile Naël, koji je startao s pole pozicije, i Noah Strømsted završili su utrku na pozicijama za postolje, ali su obojica naknadno dobili vremenske kazne. Naël je kažnjen zbog preranog starta, a Strømsted zbog izazivanja sudara. Njihove su kazne na treće mjesto promovirale Taita Kata iz ART Grand Prixa, dok je drugo mjesto pripalo Freddieju Slateru (Trident).

POGLEDAJTE VIDEO: Legendu oduševila drama na početku nove sezone Formule 1: 'Morao sam se jutros dići'