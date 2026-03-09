Stomatologinja upozorava: 'Ove simptome često zanemarimo, a mogu biti znak ozbiljne bolesti'

Stomatologinja dr. Deepa Chopra ističe moguće znakove upozorenja za rak usne šupljine koje ljudi mogu previdjeti, uključujući simptome koji se mogu pojaviti čak i bez otvaranja usta. Oralni karcinom može zahvatiti područja poput jezika, desni, obraza i usana, a rano prepoznavanje ključno je za uspješno liječenje.

Zabrinjavajući porast oboljelih i niska svijest o rizicima

Prema izvješću britanske Zaklade za oralno zdravlje, u Ujedinjenom Kraljevstvu je zabilježeno 10.825 novih slučajeva raka usne šupljine, što je porast od 38 posto u posljednjem desetljeću i čak 133 posto u usporedbi s razdobljem od prije dvadeset godina. U istoj godini, od posljedica te bolesti preminulo je 3.637 osoba. Desetogodišnja stopa preživljavanja oboljelih od ove bolesti kreće se između 18 i 57 posto, ovisno o lokaciji karcinoma i stadiju u kojem je dijagnosticiran. Kao i kod većine zloćudnih bolesti, što se ranije otkrije, to su veće šanse za preživljavanje.

Međutim, isto izvješće otkrilo je zabrinjavajuće podatke o razini svijesti javnosti. Manje od jedne od deset osoba poznavalo je glavne rizike povezane s rakom usta, a tek svaka peta osoba bila je upoznata s ključnim znakovima i simptomima bolesti.

Slični zabrinjavajući podaci dolaze i iz Hrvatske. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u Hrvatskoj se godišnje zabilježi oko 450 novih slučajeva raka usne šupljine, a od posljedica te bolesti umre oko 350 osoba. Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da se više od polovice slučajeva otkrije u uznapredovalom stadiju, što drastično smanjuje šanse za preživljavanje.

Simptomi koji se mogu lako previdjeti

Upravo zbog toga stomatologinja dr. Deepa Chopra iz ordinacije Whites Dental odlučila je pojasniti na koje simptome treba obratiti pozornost, a neki od njih nisu onakvi kakve bi većina očekivala. Iako se neki znakovi mogu uočiti tijekom stomatološkog pregleda, drugi se mogu pojaviti na puno suptilniji način. Kako prenosi Daily Star, dr. Chopra upozorava da je važno biti svjestan ranih promjena jer se one mogu razvijati postupno, zbog čega ih je lako propustiti.

"Neki se simptomi mogu razvijati postepeno i lako ih je zamijeniti za manje probleme. Uporne promjene koje ne prolaze unutar nekoliko tjedana trebale bi biti profesionalno procijenjene", objasnila je stomatologinja.

Znakovi unutar usta, ali i izvan njih

Dr. Deepa je pojasnila da, iako se neki znakovi pojavljuju izravno u ustima, to nije uvijek slučaj.

Vidljivi znakovi u usnoj šupljini

Simptomi koji se mogu primijetiti unutar usta uključuju ranice koje ne zacjeljuju, neobjašnjivo krvarenje, crvene ili bijele mrlje, neobične kvržice ili zube koji se klimaju bez očitog razloga. Ove promjene često su prvi vidljivi znakovi na koje treba reagirati.

Manje očiti simptomi izvan usta

Stručnjakinja je naglasila kako nisu svi potencijalni znakovi upozorenja smješteni izravno u usnoj šupljini. "Dugotrajna grlobolja, poteškoće s gutanjem, nelagoda pri žvakanju ili uporna bol u uhu ponekad mogu biti povezani s promjenama u usnom ili okolnom tkivu. Utrnulost u području usana ili čeljusti također može zahtijevati daljnju istragu", rekla je.

Dodala je da i promjene u govoru povremeno mogu biti razlog za zabrinutost. "Ako netko primijeti trajnu promuklost, nerazgovijetan govor ili promjenu u glasu koja se ne poboljšava, bilo bi preporučljivo potražiti savjet liječnika ili stomatologa", savjetuje.

Nije svaki simptom razlog za paniku

Dr. Deepa je naglasila da mnogi od ovih simptoma mogu biti povezani s puno češćim i manje ozbiljnim stanjima. Objasnila je: "Primjerice, krvarenje desni često je povezano s upalom desni, a ne s rakom, ali ako su simptomi neobični, uporni ili se pogoršavaju, pametno je provjeriti." Određeni životni čimbenici mogu povećati rizik, a među njima su pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola i pretjerano izlaganje usana suncu.

Stoga je ključno ne paničariti, već biti informiran. Redoviti stomatološki pregledi mogu pomoći u ranom otkrivanju promjena, ponekad i prije nego što ih pacijent sam primijeti. Poznavanje vlastitog tijela i traženje savjeta ako se nešto promijeni može uvelike pridonijeti ranijem otkrivanju. "Većina oralnih promjena nije rak, ali obraćanje pozornosti na trajne simptome i održavanje redovitih posjeta stomatologu važan je dio cjelokupnog zdravlja", zaključila je.

