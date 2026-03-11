Valverde nakon utakmice života: 'Jako dugo se nisam ovako dobro proveo igrajući nogomet'

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Real je pred svojim navijačima, uz sjajnu predstavu i hat-trick Urugvajca Federica Valverdea, pobijedio Manchester City 3:0.

Federico Valverde proglašen je igračem utakmice. UEFA-ina 'tehnička promatračka skupina' napisala je: "Osim zapanjujućeg hat-tricka, bio je dinamičan, izvrstan u donošenju odluka i izvrsno je povezivao obranu i napad. Pokazao je dosljednost s loptom i bez nje."

"Ovo je bilo nevjerojatno. Svatko bi sanjao o ovakvoj noći! Želim zahvaliti svojim suigračima koji su toliko snažno uz mene da mi daju samopouzdanje da budem ambiciozan i odlučan. Hvala i osoblju koje nas je sve vodilo kroz ovu sezonu", rekao je Valverde odmah nakon utakmice.

O tome je li ovo bila njegova najbolja izvedba ikad.

"Svakako u smislu postizanja golova. Danas sam se stvarno dobro proveo - zapravo je prošlo puno vremena otkako samo tako dobro proveo igrajući nogometnu utakmicu poput ove! Sretan sam, uzbuđen sam, ali apsolutno prije svega zbog pobjede momčadi."

Duge lopte

O svojoj pozicijski naprednoj ulozi.

"To je ono što me trener traži. Da idem naprijed, napadam i dolazim u opasne situacije. Večeras smo imali više igrača u prostoru gdje pokušavamo preuzeti posjed i to mi je dalo dozvolu da više napadam, a dečki su mi uputili neka sjajna dodavanja."

Na kraju je polularni El Halcon (Sokol) otkrio i zanimljivu taktiku.

"Radili smo na dugim loptama iz gol-auta. City voli pritiskati visoko - vole ići 1 na 1, a to je značilo da bismo mogli imati prostora iza njih koji možemo iskoristiti. Znamo da se moramo natjecati kao braća, čuvati jedni drugima leđa i tako postižete velike stvari. Utakmice u Manchesteru su uvijek teške, idemo tamo kao da je 0:0."

🚨✨ Fede Valverde: “One of the best games of my life, for sure”. pic.twitter.com/EhR0wjesQQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Nastavak drame iranskih nogometašica: Jedna od igračica se ponovno predomislila i ipak se vraća u Iran