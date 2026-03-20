Poprilično zeznuto: Zbog ovih prekršaja policija vam može trajno oduzeti automobil!

Policija nastavlja s pojačanom represijom prema ekstremno nesavjesnim vozačima.

Nakon što su uočili da krivuda po cesti policajci su zaustavili automobil u zagrebačkoj Dubravi. 62-godišnji vozač, koji je ugrožavao sve oko sebe, odbio je alkotest, nije bio vezan, a za volanom je bio unatoč zabrani upravljanja, zbog prethodnih kazni.

Uhićen je i proglašen krivim. Morat će platiti kaznu od 2700 eura, dobio je i zabranu upravljanja 12 mjeseci, a automobil mu je trajno oduzet u korist Republike Hrvatske.

Policija automobile oduzima u slučaju najtežih prekršaja koji se često događaju u zadnje vrijeme.

O svemu tome razgovarali smo s pomoćnikom načelnika II. postaja prometne policije Zagreb, Daliborom Majsecom.

Kako vam je ova godina prošla, s obzirom na oduzimanje automobila, u odnosu na prošlu?

Prije svega, napomenuo bih da je na nivou Republike Hrvatske 2025. godine privremeno oduzeto 2650 vozila. Nakon pravomoćne presude, trajno je oduzeto 736 vozila, koji su u vlasništvu Republike Hrvatske.

Koja je najčešća situacija u kojoj policija oduzima automobil?

Tu se najčešće radi o recidivistima, odnosno ponavljačima najtežim prometnih prekršaja. To su nepropisna brzina preko 50 u naseljenom mjestu, vožnja u suprotnom, odnosno zabranjenom smjeru, vožnja kroz crveno svjetlo, vožnja pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, odbijanje ispitivanja alkohola ili droge u krvi. Jedno od najtežih su vožnja prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, vožnja za vrijeme dok je vozačka oduzeta ili dok je vozačka dozvola poništena radi prikupljenih negativnih bodova.

Tko prodaje trajno oduzete automobile?

Policija nakon presude, da smo dobili to vozilo, obavještava Ministarstvo financija. Oni nakon toga preuzimaju brigu nad vozilom i onda vozilo ide na dražbu.

Ljudi dosta lako dođu do kritičnih 12 kaznenih bodova?

Tako je, vrlo lako se dođe, još ako je u kombinaciji s prometnom nesrećom, onda se negativni bodovi duplaju. Znači, vrlo brzo se dođe do negativnih bodova.