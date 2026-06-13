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Talijani pronašli novog izbornika: Vraća se čovjek koji im je donosio uspjehe

Talijani pronašli novog izbornika: Vraća se čovjek koji im je donosio uspjehe
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Foto: Noushad Variyattiyakkal/Zuma Press/Profimedia

Fabrizio Romano objavio je vijest

13.6.2026.
23:50
Sportski.net
Noushad Variyattiyakkal/Zuma Press/Profimedia
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Talijanska nogometna reprezentacija trebala bi uskoro objaviti novog izbornika, a možemo reći i novog starog izbornika jer se na klupu Azzura vraća Roberto Mancini

Fabrizio Romano, najpoznatiji nogometni insajder objavio je kako je Mancini napustio klupu svog kluba Al-Sadda i već je prihvatio posao izbornika talijanske reprezentacije i čeka se samo potvrda saveza. Mancini je bio talijanski izbornik kada su osvojili Euro 2021., a dvije godine kasnije napustio je reprezentaciju. Nakon toga je na 18 utakmica vodio reprezentaciju Saudijske Arabije, a od studenog je vodio katarski Al-Sadd.

 

 

Nakon Mancinija, reprezentaciju Italije su vodili Luciano Spalletti pa onda i Gennaro Gattuso, ali nisu uspjeli izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. što je bio veliki debakl za Italiju koja se sada želi s Mancinijem vratiti na pravi put. 

Mancini je u svojoj bogatoj trenerskoj karijeri tri puta bio prvak Italije i jednom prvak Engleske uz već spomenutu europsku krunu s Italijom na Euru prije pet godina.

Roberto ManciniTalijanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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