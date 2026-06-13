Talijani pronašli novog izbornika: Vraća se čovjek koji im je donosio uspjehe

Talijanska nogometna reprezentacija trebala bi uskoro objaviti novog izbornika, a možemo reći i novog starog izbornika jer se na klupu Azzura vraća Roberto Mancini.

Fabrizio Romano, najpoznatiji nogometni insajder objavio je kako je Mancini napustio klupu svog kluba Al-Sadda i već je prihvatio posao izbornika talijanske reprezentacije i čeka se samo potvrda saveza. Mancini je bio talijanski izbornik kada su osvojili Euro 2021., a dvije godine kasnije napustio je reprezentaciju. Nakon toga je na 18 utakmica vodio reprezentaciju Saudijske Arabije, a od studenog je vodio katarski Al-Sadd.

🚨🇮🇹 OFFICIAL: Roberto Mancini decides to part ways with Qatari side Al Sadd. 👋🏽🇶🇦



He’s the main candidate to become next Italy National Team head coach. 💙🔙



Mancini already said yes to the job, waiting for Federation to confirm their plans. pic.twitter.com/hZmoIPNwto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026

Nakon Mancinija, reprezentaciju Italije su vodili Luciano Spalletti pa onda i Gennaro Gattuso, ali nisu uspjeli izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. što je bio veliki debakl za Italiju koja se sada želi s Mancinijem vratiti na pravi put.

Mancini je u svojoj bogatoj trenerskoj karijeri tri puta bio prvak Italije i jednom prvak Engleske uz već spomenutu europsku krunu s Italijom na Euru prije pet godina.