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'TOTALNI KAOS, NEVIĐENO' /

Svjedoci o noći užasa kod Omiša: 'Pukla je plinska boca, i ja sam nagorio. Do jutra smo se borili'

Za RTL Danas Josip Fantov prepričao je kako je izgledalo gašenje požara u Omišu, ukazujući na golemu štetu koja je nastala nakon buktinje

14.8.2026.
18:01
Tea Mihanović
RTL Danas
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Razmjeri štete požara kod Omiša tek se trebaju utvrditi, a dramatičnoj noći svjedoče brojni građani koji su se našli usred stihije.

Za RTL Danas Josip Fantov prepričao je kako je izgledalo gašenje požara u Omišu, ukazujući na golemu štetu koja je nastala nakon buktinje.

"Vatra je uhvatila dva tri stana u obližnjoj zgradi, gasili smo unutra, po krovu smo gasili. Pukla je plinska boca, odletjela na drugu zgradu pa smo i to gasili. Uhvatilo mi je nogu, i ja sam izgorio malo. To je bilo strašno. Do jutra smo se, koji smo mogli svi borili", rekao je Fantov. 

Svjedoci o noći užasa kod Omiša: 'Pukla je plinska boca, i ja sam nagorio. Do jutra smo se borili'
Josip Fantov
Foto: RTL Danas

'Roditelje je spasila susjeda'

Mario Banović iz naselja Borak ispričao je kako je njegove roditelje od požara spasila susjeda.

"Roditelje je noćas spasila susjeda Ana Kujundžić. Otac je već bio zaspao, nestalo je struje i zvala je mater, pa su pobjegli zadnji tren, nisu uspjeli ništa niti pokupiti", ispričao je Banović i kazao kako su nakon evakuacije roditelja nastali problemi. 

"Cijeli Borak je zapravo jedna jednosmjerna ulica. I kako je krenula evakuacija prema dolje, nagomilalo se puno auta i vatrogasci nisu mogli doći odozdo. Tako da je Borak cijeli izgorio dok su uopće vatrogasci mogli doći zbog krkljanca koji se stvorio", rekao je Banović.

Svjedoci o noći užasa kod Omiša: 'Pukla je plinska boca, i ja sam nagorio. Do jutra smo se borili'
Mario Banović
Foto: RTL Danas

Banović se u Borak uspio probiti tek oko tri ujutro.

"Pa kad smo došli i kad smo vidjeli da je sve već bilo gotovo, uhvatila nas je tuga i žalost. Spasiš što se spasiti dade, međutim nismo mogli spasiti ništa, sve je izgorjelo. Kad smo došli, susjedi su pomagali i gasili, ali već je sve bilo gotovo", ispričao je. 

Nastao kaos zbog nepristupačne ceste

Jedan od onih koji su se cijelu noć borili s vatrom u Boraku je Zvonimir Kujundžić.

"Ovo je kaotično. Evo, moja je kuća tu dolje ispod. Kaos, kaos totalni, nešto neviđeno. Toliki nalet vjetra, brzina, temperatura... Znači, klisure su sve gorjele do vrha, nikada u životu nisam vidio da je to moguće - da jednostavno svaki bus na Omiškoj Dinari gori – to je stvarno apokaliptična scena", rekao je Kujundžić. 

Svjedoci o noći užasa kod Omiša: 'Pukla je plinska boca, i ja sam nagorio. Do jutra smo se borili'
Zvonimir Kujundžić
Foto: RTL Danas

Ističe da je problem hitnim službama stvarala cesta koja je previše uska pa se automobili ne mogu mimoići. 

"Godinama upozoravamo na taj problem. To je bio krkljanac, tako da se vatrogasci ispočetka nisu niti mogli probiti gore dok se čep nije odčepio", rekao je Kujundžić.

PožarOmišSvjedociVatra
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