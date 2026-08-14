Stravično! Gori i na Pelješcu, Tucaković nam otkrio: 'I tamo idu kanaderi'

Stravičan požar koji je tijekom večeri buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se u noći prema Omišu i zahvatio područja iznad samog grada te došao nadomak središta grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, dio stanovnika i turista je evakuiran, a s terena donosimo snimke velike materijalne štete, izgorjelih automobila i objekata.

Ključni događaji:

Veliki požar koji je buknuo u četvrtak, 13. kolovoza, u Lokvi Rogoznici kraj Omiša, uz Jadransku magistralu, i dalje gori

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za RTL Danas rekao je da je desetak ljudi teško ozlijeđeno.

Prema navodima omiškog gradonačelnika, nekoliko desetaka ljudi lakše je ozlijeđeno

Vatra je došla na stotinjak metara od središta Omiša

Stotine ljudi bježale su od vatre preko mora, u brodicama

Procjenjuje se da je desetak tisuća ljudi evakuirano preko Omiša, a potom usmjereno prema Splitu

U petak ujutro očekuje se dolazak dodatnih vatrogasnih snaga s kontinenta

Čeka se odluka o polijetanju kanadera, no problem i dalje stvara jak vjetar

Cijeli izvještaj od trenutka kada je krenuo požar do jutros u šest sati možete pročitati OVDJE.

Pratite tijek događaja:

Gori i na Pelješcu

6.51 - Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je našoj reporterki da na Pelješcu nisu ugroženi objekti, ali da je ozbiljno jer je i dolje vjetar, a sve je suho ko' barut.

Poručio je i da će tamo poslati zračne snage.

6.40 - Upravo smo dobili informaciju da je došlo do novog požara na Pelješcu.

Stigli kanaderi

6.34 - Reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić koja cijelu večer prati situaciju s lica mjesta, javlja kako su prije desetak minuta stigla četiri kanadera. Oni ne gase uz obalu jer im tamo još uvijek smeta jak vjetar, nego iza Omiške Dinare.

Vatrogasac s terena: 'Ovo je apokalipsa, Hrvatska ovo ne pamti'

6.10 - Razgovarali smo s Lovrom Barešićem iz DVD-a Pakoštane koji je i dalje na terenu te gasi vatru. Kaže, vatra i dalje jako gori.

"Situacija je jako loša. Puno je izgorjelih kuća i automobila", potvrdio je za net.hr. Kaže da su točno u ponoć došli s dva vozila i sedam ljudi.

"Ja mislim da Hrvatska ovo ne pamti. Apokalipsa. Puno je ljudi evakuirano, i djece i žena. Svaki dan sam u ovom poslu, ali baš sam pod dojmom", govori nam.

I on potvrđuje da i dalje jako puše. "Čeka se da svane i da dođu kanaderi, ako će uopće moći letjeti. Ima jako puno vatrogasaca. Došli su s Paga, iz Filip Jakova, iz cijele Zadarske županije, iz Dubrovnika, Splita i Šibenika. Baš čudo vatrogasaca.", rekao nam je. Više čitajte OVDJE.

Što se događalo tijekom noći?

6.00 - Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici i tijekom noći se proširio prema Omišu iza sebe je ostavio dramatične prizore. Gorjele su kuće i automobili, stotine ljudi evakuirane su brodicama, a vatrogasci iz više dijelova Hrvatske cijelu su se noć borili s vatrom nošenom snažnim vjetrom.

Prema riječima gradonačelnika Zvonka Močića, desetak ljudi teže je ozlijeđeno, dok je nekoliko desetaka lakše ozlijeđeno. Ima opečenih, ali i ljudi koji su zadobili prijelome ulijed bježanja od vatrene buktinje, a naveo je da su pojedini čak imali epileptične napade.

Vatra je ušla i u sam Omiš, izgorje je utvrda Fortica, dok je požar prijetio i utvrdi Mirabeli koju plamen ipak nije zahvatio.

Pred jutro situacija je nešto bolja nego tijekom najkritičnijih sati, kada se vatra približila na svega stotinjak metara od središta Omiša. Dio požara neposredno iznad grada je donekle smiren nešto prije 6 sati ujutro, a vatrogasci su uspjeli obraniti područje ispred kuća.

Ipak, snažan vjetar i dalje otežava gašenje, a čeka se procjena hoće li se kanaderi s prvim svjetlom moći uključiti u borbu s vatrom.

Razmjere noćašnje drame najbolje opisuju ljudi koji su satima bili na prvoj crti. Lovre Barešić iz DVD-a Pakoštane, koji je na požarište stigao u ponoć sa sedam vatrogasaca i dva vozila, za Net.hr kaže da ga je ono što je zatekao potreslo unatoč iskustvu u vatrogastvu.

„Situacija je jako loša. Puno je izgorjelih kuća i automobila. Ja mislim da Hrvatska ovo ne pamti. Apokalipsa. Puno je ljudi evakuirano, i djece i žena. Svaki dan sam u ovom poslu, ali baš sam pod dojmom“, rekao nam je Barešić.

Na omiško područje tijekom noći pristizale su vatrogasne snage iz cijele Dalmacije, a očekuje se i pomoć s kontinenta.

Kroz Omiš je prošlo oko desetak tisuća ljudi koji su evakuirani, organiziranim autobusima dalje se prevoze prema Splitu i dvorani Gripe gdje je otvoren prihvatni centar.