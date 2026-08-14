Ovo je pogled na Omiš nakon besane noći: Angažirano 286 vatrogasaca

UŽIVO IZ SELA GATA /

Kako je izvijestila HVZ, trenutačno je na požarištu angažirano 286 vatrogasaca s 93 vatrogasnih vozila od kojih su neki još u dolasku. Uz snage iz Splitsko-dalmatinske županije, sukladno zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika na požarište su upućene vatrogasne snage iz VZŽ Koprivničko-križevačke (40/16), Bjelovarsko-bilogorske (21/8), Krapinsko-zagorske (21/8), Zadarske (16/5), Šibensko-kninske (3/1), Dubrovačko-neretvanske (5/3) i VZ Grada Zagreba (33/12),

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović poslala nam je snimku iz sela Gata. Ovako izgleda pogled na Omiš.