Ovo su prizori iz vatrene noći: Omiš u dimu i plamenu, vatra se nezaustavljivo širi

Požar koji je u četvrtak izbio u Lokvi Rogoznici tijekom noći proširio se na Omiš zahvativši područje iznad grada, doznaje se u ranim jutarnjim satima od zapovjednika DVD-a Omiš Višeslava Pešića.

'Vjetar rasplamsava vatru koja se širi te je plamen ušao i u Omiš s gornje strane, gdje vatra ugrožava mnoge kuće i vozila', rekao je Hini Pešić. Istaknuo je kako vatrogasci ulažu maksimalne napore da spriječe širenje vatrenog plamena, ali ih u tomu onemogućava vjetar koji raznosi plamen.

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'Čekamo da svane jutro da nam se priključe kanaderi iz zraka u obuzdavanju vatrene stihije', rekao je. Dodao je kako je situacija jako teška.

Tucaković naredio izvanredne dislokacije

Na požarištu u Lokvi Rogoznici i Omišu angažirano je cijelu noć 157 vatrogasca i 44 vatrogasna vozila, rekli su u Županijskom vatrogasnom centru u Splitu. Dodali su kako na požarište pristižu i dodatna vatrogasna pojačanja.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pokretanje izvanredne dislokacije vatrogasnih snaga s kontinenta na područje Lokve Rogoznice gdje je u četvrtak iza 20 sata izbio veliki požar, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

U dislokaciju su uključene vatrogasne snage Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Grada Zagreba. Prethodno su na požarište u Lokvi Rogoznici upućene vatrogasne snage Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Zbog požara prekinut je i promet na Jadranskoj magistrali oko Lokve Rogoznice, a HAK je objavio da je na Omiškoj obilaznici (DC553) zabrana prometa u smjeru Makarske zbog požara.

Stanovnici evakuirani

Zbog požara dio stanovnika je evakuiran s ugroženog područja Lokve Rogoznice, a Grad Omiš na svojim Facebook stranicama je objavio da je otvorio gradsku sportsku dvoranu Ribnjak za prihvat evakuiranih građana i turista.

'Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su u redu, Županija je poslala krevete. Zasad je najvažnije da se svi maknu iz ugroženih zona i da vjetar promijeni smjer. U prihvatnom centru ima sada oko 1000 ljudi. Imaju piće i krevete, za djecu su osigurane potrepštine, podijeljena je i hrana. Crveni križ stavio je na raspolaganje sve što može. Treba preživjeti, treba izdržati ovu noć', kazao je omiški gradonačelnik Zvonko Močić.

Ozlijeđeno najmanje desetak ljudi

Prema dosadašnjim neslužbenim informacijama, u požaru je najmanje desetak ljudi ozlijeđeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovjek s opeklinama hitno prevezen u bolnicu.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako lokalnim snagama pomažu zemaljske snage iz Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačke županije, konkretno društva iz Pakoštana, Šibenika i Metkovića te je kazao kako se u ranim jutarnjim satima očekuje se dolazak kanadera.

'Poletjet će u 6.10, prije ne mogu i bit će sigurno od velike pomoći', kazao je Tucaković.

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