Naša reporterka usred vatrene drame u Omišu: 'Ljudi plaču, bježe, izgorjela je tvrđava Fortica'

Stanje kod Omiša je dramatično, sve više vatrogasaca dolazi pomoći u gašenju požara koji je buknuo u četvrtak navečer kod Lokve Rogozinice i koji se kasnije proširio do Omiša.

Na terenu su ekipe RTL-a Danas koje uživo prate stanje koje je zaista teško.

Reporterka Nikolina Radić malo iza 3 sata u noći javila se s najnovijim informacijama.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Sportska dvorana Ribnjak u Omišu je puna. Stigli su Prometovi splitski autobusi koji ljude voze u Split, u dvoranu Gripe, rekao je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Kazao je i da ima deset ozlijeđenih ljudi, od kojih je dvoje teže ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu u Split. Svi kirurzi plastičari u Splitu dignuti su u dežurstvo kako bi bili pripravni", navela je Nikolina Radić.

Ne zna se koliko je tisuća ljudi pobjeglo iz mjesta. Par stotina njih evakuirano je brodicama, a evakuaciju je organizirala Lučka kapetanija.

Omiš požar Ljudi bježe Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL Ivo Cagalj/PIXSELL

"Tu je bio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Bio je na požarištu, gdje je vidio jako puno izgorjelih automobila. U ovom trenutku nitko ne zna procijeniti koliko ih je izgorjelo. Rekao je da je ovako nešto nezapamćeno i nezabilježeno kod nas te da ga jedino tješi što nema mrtvih", istaknula je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Posvjedočila je i kako to izgleda trenutačno.

"Gledamo vatreni obruč oko grada Omiša. Iznad stare gradske jezgre gori, vatra se spustila gotovo do krovova grada. Grad je smješten u podnožju strmih litica Omiške Dinare. Prema kazivanju onih koji su stigli s požarišta, požar se prebacio i na izletište Radmanove mlinice, koje se nalazi s druge strane planine. Vatra prijeti i mjestima sa sjeverne strane. Gori cijeli hrbat planine i vatra se spušta prema Kučićima i Podašpilju", istaknula je.

Grad Omiš je pun policije, a vatrogasci dolaze iz drugih županija. Iz bližih županija već su stigli.

Ante Sanader, čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, rekao je da se tijekom noći očekuje dolazak vatrogasaca iz kontinentalne Hrvatske.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Kanaderi su naručeni za jutro, ali toliko puše da je pitanje kakva će biti situacija. Neposredno ispod planine vjetar stvara turbulencije koje su opasne za zrakoplove i može im slomiti krila. Slična situacija bila je i tijekom velikog splitskog požara 2017. godine. Sada je još gore", rekla je Nikolina Radić.

Još se ne može procijeniti koliko je kuća izgorjelo.

"Razgovarali smo s turistima koji su uspjeli izvući doslovno samo novčanik i putovnicu, a neki su ostali i bez toga. Ljudi masovno plaču, šokirani su. Razgovarali smo i s djevojkom Marijom iz Ukrajine koja je s obitelji bila u Nemiri. Marija nam je rekla da su bile u Omišu te su se pješice vratile po stvari. Uspjele su ih staviti u ruksake, ali vatra se toliko brzo približavala da su sve morale baciti. 'Sve smo bacile i pobjegle – ja, mama i sestra', ispričala je. Razgovarali smo i sa stranim turistom koji je boravio u kampu u Omišu. Bio mu je posljednji dan odmora i otišao je samo prošetati. Sve mu je izgorjelo – putovnica, stvari i penjačka oprema", izvijestila je naša reporterka.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodala je i da gleda ušće Cetine.

"Stara gradska jezgra nalazi se s istočne strane, a novi dio grada sa zapadne strane rijeke. Vatra je doslovno stigla do krovova. Izgorjela je tvrđava Fortica, dok donja tvrđava Mirabela nije zahvaćena požarom, ali vatra se širi i prema njoj", bile su posljednje informacije.