Naša reporterka usred vatrene drame u Omišu: 'Ljudi plaču, bježe, izgorjela je tvrđava Fortica'
Turisti su doslovno odbacivali stvari i bježali pred vatrenom stihijom, neki nisu uzeli ni novčanik
Stanje kod Omiša je dramatično, sve više vatrogasaca dolazi pomoći u gašenju požara koji je buknuo u četvrtak navečer kod Lokve Rogozinice i koji se kasnije proširio do Omiša.
Na terenu su ekipe RTL-a Danas koje uživo prate stanje koje je zaista teško.
Reporterka Nikolina Radić malo iza 3 sata u noći javila se s najnovijim informacijama.
"Sportska dvorana Ribnjak u Omišu je puna. Stigli su Prometovi splitski autobusi koji ljude voze u Split, u dvoranu Gripe, rekao je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban. Kazao je i da ima deset ozlijeđenih ljudi, od kojih je dvoje teže ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu u Split. Svi kirurzi plastičari u Splitu dignuti su u dežurstvo kako bi bili pripravni", navela je Nikolina Radić.
Ne zna se koliko je tisuća ljudi pobjeglo iz mjesta. Par stotina njih evakuirano je brodicama, a evakuaciju je organizirala Lučka kapetanija.
"Tu je bio i ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Bio je na požarištu, gdje je vidio jako puno izgorjelih automobila. U ovom trenutku nitko ne zna procijeniti koliko ih je izgorjelo. Rekao je da je ovako nešto nezapamćeno i nezabilježeno kod nas te da ga jedino tješi što nema mrtvih", istaknula je.
Posvjedočila je i kako to izgleda trenutačno.
"Gledamo vatreni obruč oko grada Omiša. Iznad stare gradske jezgre gori, vatra se spustila gotovo do krovova grada. Grad je smješten u podnožju strmih litica Omiške Dinare. Prema kazivanju onih koji su stigli s požarišta, požar se prebacio i na izletište Radmanove mlinice, koje se nalazi s druge strane planine. Vatra prijeti i mjestima sa sjeverne strane. Gori cijeli hrbat planine i vatra se spušta prema Kučićima i Podašpilju", istaknula je.
Grad Omiš je pun policije, a vatrogasci dolaze iz drugih županija. Iz bližih županija već su stigli.
Ante Sanader, čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, rekao je da se tijekom noći očekuje dolazak vatrogasaca iz kontinentalne Hrvatske.
"Kanaderi su naručeni za jutro, ali toliko puše da je pitanje kakva će biti situacija. Neposredno ispod planine vjetar stvara turbulencije koje su opasne za zrakoplove i može im slomiti krila. Slična situacija bila je i tijekom velikog splitskog požara 2017. godine. Sada je još gore", rekla je Nikolina Radić.
Još se ne može procijeniti koliko je kuća izgorjelo.
"Razgovarali smo s turistima koji su uspjeli izvući doslovno samo novčanik i putovnicu, a neki su ostali i bez toga. Ljudi masovno plaču, šokirani su. Razgovarali smo i s djevojkom Marijom iz Ukrajine koja je s obitelji bila u Nemiri. Marija nam je rekla da su bile u Omišu te su se pješice vratile po stvari. Uspjele su ih staviti u ruksake, ali vatra se toliko brzo približavala da su sve morale baciti. 'Sve smo bacile i pobjegle – ja, mama i sestra', ispričala je. Razgovarali smo i sa stranim turistom koji je boravio u kampu u Omišu. Bio mu je posljednji dan odmora i otišao je samo prošetati. Sve mu je izgorjelo – putovnica, stvari i penjačka oprema", izvijestila je naša reporterka.
Dodala je i da gleda ušće Cetine.
"Stara gradska jezgra nalazi se s istočne strane, a novi dio grada sa zapadne strane rijeke. Vatra je doslovno stigla do krovova. Izgorjela je tvrđava Fortica, dok donja tvrđava Mirabela nije zahvaćena požarom, ali vatra se širi i prema njoj", bile su posljednje informacije.
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