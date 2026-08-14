Vatra guta Omiš: Pogledajte užasne prizore bijega iz gorućeg grada

Veliki požar koji je u četvrtak navečer buknuo kod Lokve Rogoznice proširio se prema Omišu, a zbog vatrene stihije brojni su stanovnici i turisti morali napustiti svoje domove i smještaje. Prema riječima župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana, deset je osoba ozlijeđeno, od kojih su dvije teže te su prevezene u splitsku bolnicu.

Sportska dvorana Ribnjak u Omišu puna je evakuiranih, a Prometovi autobusi prevoze ljude prema Splitu, u dvoranu Gripe. Dio stanovništva evakuiran je i morskim putem, a evakuaciju je organizirala Lučka kapetanija

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