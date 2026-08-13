Mislili ste da su vaše fotke na dokumentima grozne? Čekajte da vidite ove, pravi su urnebes

Fotografiranje za osobne dokumente obično nije trenutak u kojem očekujemo da ćemo izgledati najbolje, ali neki ljudi svoje su fotografije podigli na sasvim novu razinu.

Čudne grimase, neobične frizure, nezgodno uhvaćeni izrazi lica i kreativne ideje pretvorili su njihove osobne iskaznice, putovnice i vozačke dozvole u prave male komedije.

Neki su se namjerno potrudili napraviti što smješniju fotografiju, dok je drugima jednostavno presudio trenutak u kojem je fotoaparat okinuo. Posebno su zabavne usporedbe dokumenata iste osobe iz različitih razdoblja života, na kojima ponekad izgleda kao da gledamo dvije potpuno različite osobe.

Korisnici Reddita godinama dijele upravo takve fotografske bisere, pokazujući svoje stare studentske iskaznice, vozačke dozvole, putovnice i druge dokumente. Među njima ima svega - od fotografija koje izgledaju kao da su snimljene nakon neprospavane noći do onih za koje su se vlasnici očito posebno pripremali kako bi nasmijali svoje prijatelje.

Neki čak priznaju da se godinama natječu s prijateljima tko će imati bizarniju fotografiju na sljedećem dokumentu. Rezultati su često toliko dobri da je teško povjerovati da su fotografije doista završile na službenim ispravama.

Reddit je tako postao prava riznica ovakvih neočekivanih portreta. Izdvojili smo 20 najsmješnijih fotografija s dokumenata koje su korisnici podijelili i koje će vam vrlo vjerojatno popraviti dan.