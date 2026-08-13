Lov pomoću magneta sve je popularniji: Može vas obogatiti u jednom danu, ali vas i koštati života!

Magnetski ribolov, hobi koji spaja radoznalost s ekološkim aktivizmom, iz godine u godinu sve više postaje globalni fenomen.

Kako mu ime govori, kombinacija je ribolova i traženja metala, a umjesto štapa i udice, ti "ribolovci" koriste iznimno snažne neodimijske magnete čija sila privlačenja može doseći i preko tisuću kilograma.

Zabačen u rijeke, kanale, jezera ili močvare, magnet prikuplja feromagnetske predmete koji desetljećima, a ponekad čak i stoljećima, leže skriveni u mulju.

Popularnost ovog hobija eksplodirala je tijekom pandemije bolesti COVID-19, kada su ljudi tražili aktivnosti na otvorenom koje osiguravaju socijalnu distancu.

Ubrzo su društvene mreže preplavili videozapisi dramatičnih ulova te pretvarili magnetski ribolov iz opskurne razbibrige u globalni fenomen s milijunima pregleda i stotinama tisuća pratitelja na forumima poput Reddita.

Odbačeni bicikli, sefovi i ratne bombe

Spektar pronalazaka je nevjerojatno širok. Najčešće su to odbačeni predmeti svakodnevice: zahrđali bicikli, kolica za kupovinu, prometni znakovi, alati, čavli i ribolovna oprema.

Za mnoge je upravo taj ekološki aspekt ključna motivacija. "To je dobar osjećaj. Čistite vodu", kazao je Colt Busch, entuzijast iz Mainea koji je iz vode izvukao više od 140 bicikala. Svaki uklonjeni komad metala potencijalno je opasnost manje za divlje životinje i ljude.

No, prava privlačnost leži u neizvjesnosti. Ponekad magnet uhvati nešto izvanredno. Pronalasci oružja, poput pištolja i dijelova pušaka, toliko su česti da iskusni "ribolovci" imaju uhodanu proceduru: ne dirati ih i odmah pozvati policiju.

Tako je Nate DeMontigny u Massachusettsu je 2026. godine izvukao pištolj Derringer na kojem je još uvijek bila pričvršćena policijska oznaka za dokaze.

Dakako, tu je i puno ljepštih primjera. Recimo, u Velikoj Britaniji je 2024. iz rijeke izvučen vikinški mač star više od tisuću godina, dok su James Kane i Barbi Agostini postali medijska senzacija nakon što su iz rijeke u New Yorku izvukli sef u kojem se, prema njihovoj procjeni, nalazilo između 50.000 i 80.000 dolara.

Kad 'ulov' postane problem

Ipak, nisu svi rijetki pronalasci bezopasno blago. U Europi, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj, rijeke i kanali kriju mračnu ostavštinu svjetskih ratova.

Procjenjuje se da oko deset posto bombi bačenih tijekom Drugog svjetskog rata nije eksplodiralo, a mnoge od njih završile su u vodi. Svake godine bilježi se sve veći broj incidenata u kojima hobisti izvlače neeksplodirane granate, bombe i streljivo.

U prvoj polovici 2025. godine u Velikoj Britaniji zabilježeno je nekoliko takvih slučajeva, uključujući i onaj kada je sedmogodišnji dječak iz rijeke izvukao topničku granatu.

Zbog toga su u zemljama poput Njemačke i Francuske zakoni iznimno strogi, a magnetski ribolov bez posebne dozvole, koju je gotovo nemoguće dobiti, strogo je zabranjen.

Sivo područje zakona

Pravni status magnetskog ribolova često je nejasan. U SAD-u hobi je uglavnom dopušten, s iznimkom Južne Karoline, jedine savezne države koja ga izričito zabranjuje zbog zaštite podvodnih arheoloških nalazišta.

Međutim, brojna lokalna pravila mogu stvoriti probleme. Mnogi državni parkovi, vojne zone i područja pod federalnom upravom imaju vlastite propise. Američki savezni zakoni, poput Zakona o zaštiti arheoloških resursa (ARPA), strogo zabranjuju vađenje bilo kakvih artefakata starijih od stotinu godina s federalnog zemljišta.

U Engleskoj i Walesu, institucija Canal & River Trust, koja upravlja većinom kanala, ne dopušta ovu aktivnost bez prethodnog odobrenja, dok je u Škotskoj situacija još stroža. Stoga je ključno da se svatko tko se želi baviti ovim hobijem prvo informira o lokalnim zakonima i pravilima.

Ekološki plus s upitnikom

Iako se magnetski ribolov često promovira kao ekološka aktivnost, znanstvenici upozoravaju na potencijalne negativne posljedice. Neosporno je da uklanjanje krupnog metalnog otpada, baterija koje sadrže teške metale i oštrih predmeta ima pozitivan učinak.

Međutim, povlačenje teškog magneta po dnu može uzburkati sediment u kojem su desetljećima zarobljeni opasni zagađivači poput polikloriranih bifenila (PCB), čestica od nuklearnih testiranja ili teških metala.

Njihovo ponovno otpuštanje u vodeni stupac moglo bi, u nekim zagađenim urbanim vodenim tijelima, nanijeti više štete nego koristi.

Timothy Hoellein, vodeni ekolog sa Sveučilišta Loyola u Chicagu, smatra da su ti poremećaji vjerojatno manji u usporedbi s onima koje uzrokuje jača oluja, ali naglašava da konačni utjecaj ovisi o specifičnom ekosustavu.

Magnetski ribolov ostaje fascinantan hobi koji se nalazi na razmeđi između avanture, očuvanja okoliša i opasnosti. On je odraz ljudske znatiželje, ali i podsjetnik na sve ono što smo odlučili baciti i zaboraviti.

Svaki zabačaj magneta može donijeti vrijedan povijesni artefakt, opasnu ratnu ostavštinu ili jednostavno komad zahrđalog otpada, no svaki put iz dubine izranja i priča o našem odnosu prema svijetu koji nas okružuje.