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O ovim će se fotografijama još dugo pričati: Hrvatski fotgrafi uhvatili magične trenutke pomrčine!

O ovim će se fotografijama još dugo pričati: Hrvatski fotgrafi uhvatili magične trenutke pomrčine!
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Djelomična pomrčina sunca iznad skakaonice na zadarskoj plazi Kolovare
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Mjesečeva sjena prešla je preko Grenlanda, zapadnog Islanda te sjeverozapadne i istočne Španjolske. Završila je na Balearskim otocima gdje je bila vidljiva u sam zalazak Sunca. Hrvatska se nalazi u Mjesečevoj polusjeni, pa je pomrčina iz naših krajeva bila vidljiva samo djelomično.

Ipak, diljem Hrvatske uhvatili su magične trenutke pomrčine. Opustite se i uživajte u galeriji najboljih fotografija najboljih hrvatskih fotoreportera!

12.8.2026.
21:55
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pomrčina MjesecaPomrčina Sunca
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