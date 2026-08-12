O ovim će se fotografijama još dugo pričati: Hrvatski fotgrafi uhvatili magične trenutke pomrčine!

Mjesečeva sjena prešla je preko Grenlanda, zapadnog Islanda te sjeverozapadne i istočne Španjolske. Završila je na Balearskim otocima gdje je bila vidljiva u sam zalazak Sunca. Hrvatska se nalazi u Mjesečevoj polusjeni, pa je pomrčina iz naših krajeva bila vidljiva samo djelomično.

Ipak, diljem Hrvatske uhvatili su magične trenutke pomrčine. Opustite se i uživajte u galeriji najboljih fotografija najboljih hrvatskih fotoreportera!