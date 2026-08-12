Detonacija u Splitu: Forenzičari na terenu, policija razvukla traku oko ulice

Detonacija unutar automobila parkiranog u Velebitskoj ulici u Splitu odjeknula je u noći na srijedu, javlja Slobodna Dalmacija.

Policija je potvrdila da je zatreslo oko 0.50 sati, ali srećom nije bilo ozlijeđenih osobe.

Prve informacije također sugeriraju da vozila koja su se nalazila u blizini nisu oštećena.

Očevid u tijeku

Ujutro u srijedu policija na licu mjesta provodi očevid. Forenzičari u opremi pregledavaju bijeli Nissan, a oko ulice su razvukli traku.

Za to vrijeme privremeno je zatvorena dionica ceste od križanja Velebitske ulice i Ulice Bruna Bušića do križanja Velebitske s Dubrovačkom ulicom.

Nakon završetka istrage trebalo bi biti poznato više detalja noćne drame.