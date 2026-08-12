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ZATRESLO USRED NOĆI /

Detonacija u Splitu: Forenzičari na terenu, policija razvukla traku oko ulice

Detonacija u Splitu: Forenzičari na terenu, policija razvukla traku oko ulice
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Detonacija unutar automobila parkiranog u Velebitskoj ulici u Splitu odjeknula je u noći na srijedu, javlja Slobodna Dalmacija

Policija je potvrdila da je zatreslo oko 0.50 sati, ali srećom nije bilo ozlijeđenih osobe. 

Prve informacije također sugeriraju da vozila koja su se nalazila u blizini nisu oštećena.

Očevid u tijeku 

Ujutro u srijedu policija na licu mjesta provodi očevid. Forenzičari u opremi pregledavaju bijeli Nissan, a oko ulice su razvukli traku. 

Za to vrijeme privremeno je zatvorena dionica ceste od križanja Velebitske ulice i Ulice Bruna Bušića do križanja Velebitske s Dubrovačkom ulicom.

Nakon završetka istrage trebalo bi biti poznato više detalja noćne drame.  

12.8.2026.
9:35
Erik Sečić
Ivo Cagalj/PIXSELL
SplitAutomobilPolicijaEskplozijaOčevid
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