Pogled nisi mogao skinuti s njih: Ove su četiri lijepe Dubrovčanke zablistale na Pilarskoj noći

Sinoć je održana tradicionalna Pilarska noć, koja je i ove godine na jednom mjestu okupila brojne posjetitelje različitih generacija. Dobra atmosfera vladala je tijekom cijele večeri, a okupljeni su uživali u druženju, glazbi i bogatoj ponudi hrane i pića. Za glazbeni dio večeri bili su zaduženi Matko i Brane, koji su svojim nastupom dodatno podigli atmosferu i pobrinuli se da zabave ne nedostaje.

Organizatori ni ovoga puta nisu zaboravili na humanitarnu komponentu. Tijekom večeri održana je humanitarna lutrija, a prikupljeni prihod namijenjen je udruzi Tata je tata.

Sudeći prema raspoloženju okupljenih, Pilarska noć ponovno je ispunila očekivanja. Mnoštvo posjetitelja uživalo je u večeri ispunjenoj smijehom, glazbom i druženjem.

Kako je sve izgledalo i tko je uživao u dobroj atmosferi, pogledajte u galeriji Dubrovačkog dnevnika.