Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' zablistale u kupaćim kostimima: Pogledajte njihova ljetna izdanja

Ljetna sezona u punom je jeku, a društvene mreže posljednjih tjedana preplavljene su fotografijama s mora, plaže i godišnjih odmora. Među brojnim poznatim licima koja uživaju u ljetnim danima našle su se i bivše kandidatkinje pete sezone showa 'Gospodin Savršeni', čija popularnost nakon završetka emitiranja ne jenjava.

Iako je ljubavna avantura na sunčanoj Kreti završila, djevojke koje smo tjednima pratili na malim ekranima nastavile su privlačiti pažnju javnosti. Na društvenim mrežama redovito dijele trenutke iz svakodnevnog života, a ljetne fotografije u kupaćim kostimima posebno su zapele za oko njihovim pratiteljima.

U galeriji pogledajte kako neke od kandidatkinja pete sezone izgledaju u ljetnom izdanju.

Propuštene epizode popularnog showa 'Gospodin Savršeni' možete pogledati na platformi Voyo.