Oskudna izdanja poznatih: Ovo su zvijezde koje se ne boje pokazati 'sve' na crvenom tepihu

Svijet visoke mode i crvenih tepiha već godinama pomiče granice kada su u pitanju večernje kombinacije, a sve veći broj svjetskih zvijezda za svečane prigode bira upravo odvažne i oskudnije kombinacije. Bilo da je riječ o potpuno prozirnim materijalima, dubokim izrezima ili neobičnim haljinama, poznate dame iz svijeta glazbe, filma i mode redovito privlače pozornost svojih obožavatelja i fotografa. Ovakvi modni odabiri često izazovu podijeljene reakcije javnosti, no nesumnjivo ostaju među najkomentiranijim trenucima s prestižnih dodjela nagrada i filmskih festivala.

Gledajući najzapaženija izdanja proteklih godina, jasno je da se dobar dio zvijezda vodi estetikom u kojoj manje doista znači više. Od profinjenih svilenih haljina koje naglašavaju siluetu do hrabrih "golišavih" odabira s potpisom visokih modnih kuća, svaka od njih na svoj način interpretira ovaj izazovni trend.

U nastavku donosimo pregled nekih od najupečatljivijih izdanja u kojima su slavne ljepotice samouvjereno prošetale crvenim tepihom i iznova potvrdile svoj status modnih ikona.