Jedna plavuša ukrala je svu pažnju uz Muru: S njezinih vitkih nogu teško je skrenuti pogled

Šetnica svete Barbare i ovog je sunčanog nedjeljnog poslijepodneva privukla brojne posjetitelje koji su slobodno vrijeme odlučili provesti uz Muru, u šetnji, rekreaciji i opuštenom druženju. Dok su jedni uživali u kavi i hladu, drugi su iskoristili lijepo vrijeme za nešto aktivniji boravak na otvorenom.

Među prolaznicima posebno je zapela za oko atraktivna plavuša vitkih nogu koja je privukla poglede, a nije nedostajalo ni drugih zanimljivih prizora koji su obilježili laganu nedjelju uz rijeku.

Koga je sve zabilježio objektiv fotografa, pogledajte na eMedjimurje.hr.