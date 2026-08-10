Jedna plavuša ukrala je svu pažnju uz Muru: S njezinih vitkih nogu teško je skrenuti pogled

LJETOVANJE U HRVATSKOJ /
Ovakve urnebesne scene možete vidjeti samo na Jadranu: Neke su stvarno nevjerojatne
Šetnica svete Barbare i ovog je sunčanog nedjeljnog poslijepodneva privukla brojne posjetitelje koji su slobodno vrijeme odlučili provesti uz Muru, u šetnji, rekreaciji i opuštenom druženju. Dok su jedni uživali u kavi i hladu, drugi su iskoristili lijepo vrijeme za nešto aktivniji boravak na otvorenom.
Među prolaznicima posebno je zapela za oko atraktivna plavuša vitkih nogu koja je privukla poglede, a nije nedostajalo ni drugih zanimljivih prizora koji su obilježili laganu nedjelju uz rijeku.
Koga je sve zabilježio objektiv fotografa, pogledajte na eMedjimurje.hr.