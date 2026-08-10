Ovakve urnebesne scene možete vidjeti samo na Jadranu: Neke su stvarno nevjerojatne

Ljeto na hrvatskom Jadranu svake godine donosi sunce, more i prepoznatljivu mediteransku atmosferu, ali i prizore koje je teško izmisliti.

Upravo zahvaljujući društvenim mrežama, brojne urnebesne i bizarne situacije s obale danas u trenu postaju viralni hitovi. Od nevjerojatnih pokušaja parkiranja i improviziranih rješenja do neobičnih scena s plaža, domaći i turisti iz sezone u sezonu ne prestaju iznenađivati.

Posebno mjesto zauzimaju prizori koji najbolje pokazuju dobro poznatu domaću snalažljivost, ali i opušteni dalmatinski mentalitet.

Na plažama se tako može vidjeti gotovo sve - od stolova punih hrane i lubenica koje se hlade u plićaku do neočekivanih kupača iz životinjskog svijeta.

Ni ugostitelji i iznajmljivači ne zaostaju, pa duhoviti natpisi, neobični prijevodi i originalna imena brodica redovito završavaju na društvenim mrežama.

Takve scene već su postale nezaobilazan dio ljetnog folklora na Jadranu i mnogima izmame osmijeh čim ih ugledaju. Zato smo izdvojili 20 najluđih i najurnebesnijih prizora s hrvatske obale koji najbolje pokazuju zašto je ljetovanje kod nas uvijek posebna priča. Neke ćete možda prepoznati, a zbog nekih ćete se sigurno zapitati - kako je ovo uopće moguće?