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LJETOVANJE U HRVATSKOJ /

Ovakve urnebesne scene možete vidjeti samo na Jadranu: Neke su stvarno nevjerojatne

Ovakve urnebesne scene možete vidjeti samo na Jadranu: Neke su stvarno nevjerojatne
Foto: Facebook
Ljeto na hrvatskoj obali Jadrana tradicionalno donosi miris borova, zvuk cvrčaka i blještavilo sunca na tirkiznom moru. No, posljednjih godina, uz ove idilične prizore, ljetovanje donosi i nešto sasvim drugo: nepregledan niz urnebesnih i bizarnih situacija koje, zahvaljujući pametnim telefonima i društvenim mrežama, postaju viralni fenomeni. Stranice poput "Dnevne doze prosječnog Dalmatinca" pretvorile su se u digitalne arhive kolektivnog sjećanja na ljetne dogodovštine, prikazujući onu duhovitu, ponekad i apsurdnu stranu suživota domaćina i turista. Ovi prizori nisu samo prolazna zabava; oni su postali autentičan dio doživljaja Jadrana, svjedočanstvo jedne jedinstvene mješavine mediteranske opuštenosti i balkanske snalažljivosti.
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Ljeto na hrvatskom Jadranu svake godine donosi sunce, more i prepoznatljivu mediteransku atmosferu, ali i prizore koje je teško izmisliti.

Upravo zahvaljujući društvenim mrežama, brojne urnebesne i bizarne situacije s obale danas u trenu postaju viralni hitovi. Od nevjerojatnih pokušaja parkiranja i improviziranih rješenja do neobičnih scena s plaža, domaći i turisti iz sezone u sezonu ne prestaju iznenađivati.

Posebno mjesto zauzimaju prizori koji najbolje pokazuju dobro poznatu domaću snalažljivost, ali i opušteni dalmatinski mentalitet.

Na plažama se tako može vidjeti gotovo sve - od stolova punih hrane i lubenica koje se hlade u plićaku do neočekivanih kupača iz životinjskog svijeta.

Ni ugostitelji i iznajmljivači ne zaostaju, pa duhoviti natpisi, neobični prijevodi i originalna imena brodica redovito završavaju na društvenim mrežama.

Takve scene već su postale nezaobilazan dio ljetnog folklora na Jadranu i mnogima izmame osmijeh čim ih ugledaju. Zato smo izdvojili 20 najluđih i najurnebesnijih prizora s hrvatske obale koji najbolje pokazuju zašto je ljetovanje kod nas uvijek posebna priča. Neke ćete možda prepoznati, a zbog nekih ćete se sigurno zapitati - kako je ovo uopće moguće?

10.8.2026.
10:24
Lorena Motik
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