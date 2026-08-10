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DEVON AOKI /

Sa 16 godina zamijenila Naomi Campbell na modnim pistama, a onda nestala iz Hollywooda

Sa 16 godina zamijenila Naomi Campbell na modnim pistama, a onda nestala iz Hollywooda
Foto: Adam Scull/Newscom/Profimedia
Devon Aoki rođena je 10. kolovoza 1982. u New Yorku. Američka je manekenka i glumica japanskih, njemačkih i engleskih korijena, a modnu karijeru započela je još kao tinejdžerica.
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Glumica i model Devon Aoki (44) bila je jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene početkom 2000-ih. Sa svojim jedinstvenim izgledom i 165 centimetara rušila je tadašnje standarde ljepote, nosila revije najvećih svjetskih modnih kuća i gradila uspješnu glumačku karijeru u Hollywoodu. Publika je posebno pamti po ulogama u filmovima 2 Fast 2 Furious i Sin City.

Ipak, za razliku od mnogih kolegica, na vrhuncu popularnosti odlučila je usporiti. Nakon udaje i osnivanja obitelji gotovo se potpuno povukla iz glume te se posvetila privatnom životu. U javnosti se pojavljuje znatno rjeđe, uglavnom na modnim događanjima ili u kampanjama poznatih brendova.

U galeriji pogledajte kako je Aoki izgleda prije nego što je nestala iz javnosti.

10.8.2026.
6:10
Hot.hr
Adam Scull/Newscom/Profimedia
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