Sa 16 godina zamijenila Naomi Campbell na modnim pistama, a onda nestala iz Hollywooda

Glumica i model Devon Aoki (44) bila je jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene početkom 2000-ih. Sa svojim jedinstvenim izgledom i 165 centimetara rušila je tadašnje standarde ljepote, nosila revije najvećih svjetskih modnih kuća i gradila uspješnu glumačku karijeru u Hollywoodu. Publika je posebno pamti po ulogama u filmovima 2 Fast 2 Furious i Sin City.

Ipak, za razliku od mnogih kolegica, na vrhuncu popularnosti odlučila je usporiti. Nakon udaje i osnivanja obitelji gotovo se potpuno povukla iz glume te se posvetila privatnom životu. U javnosti se pojavljuje znatno rjeđe, uglavnom na modnim događanjima ili u kampanjama poznatih brendova.

U galeriji pogledajte kako je Aoki izgleda prije nego što je nestala iz javnosti.