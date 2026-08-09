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Volite putovati? U ovim će vas zemljama dočekati najtoplija dobrodošlica i najljubazniji domaćini

Volite putovati? U ovim će vas zemljama dočekati najtoplija dobrodošlica i najljubazniji domaćini
Foto: Shutterstock
Pri odabiru turističke destinacije putnici najčešće gledaju prirodne ljepote, kulturne znamenitosti i gastronomsku ponudu, no važan dio svakog putovanja čine i ljudi. Gostoljubivost i srdačnost lokalnog stanovništva često ostavljaju najjači dojam te su jedan od razloga zbog kojih se mnogi rado vraćaju istim odredištima. Međunarodna mreža InterNations provela je istraživanje među strancima koji žive u inozemstvu i međunarodnim putnicima, a rezultate za 2024. godinu objavio je World Population Review. Na temelju odgovora ispitanika sastavljen je popis 30 najljubaznijih zemalja na svijetu.
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Iako statistike nude koristan uvid, definicija ljubaznosti ostaje osobno iskustvo. Ono što jedni vide kao rezerviranost, drugi mogu tumačiti kao poštovanje privatnosti.

Ipak, zemlje na vrhu ovog popisa dijele nešto zajedničko: kulturu koja cijeni zajedništvo, iskrenu znatiželju prema drugima i otvorenost koja strancima omogućuje da se osjećaju kao kod kuće, piše InterNations.

Pogledajte u galeriji u kojim zemljama žive najljubazniji ljudi.

9.8.2026.
15:17
Antonela Ištvan
Shutterstock
LjubaznostStrane ZemljePutovanjaTuristiZemlje
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