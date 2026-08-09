Volite putovati? U ovim će vas zemljama dočekati najtoplija dobrodošlica i najljubazniji domaćini

Iako statistike nude koristan uvid, definicija ljubaznosti ostaje osobno iskustvo. Ono što jedni vide kao rezerviranost, drugi mogu tumačiti kao poštovanje privatnosti.

Ipak, zemlje na vrhu ovog popisa dijele nešto zajedničko: kulturu koja cijeni zajedništvo, iskrenu znatiželju prema drugima i otvorenost koja strancima omogućuje da se osjećaju kao kod kuće, piše InterNations.

Pogledajte u galeriji u kojim zemljama žive najljubazniji ljudi.