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PROBOLA GA NOŽEM /

Privedena u Slavonskom Brodu: Ovo je žena (36) koju sumnjiče za teško ubojstvo partnera (71)

Privedena u Slavonskom Brodu: Ovo je žena (36) koju sumnjiče za teško ubojstvo partnera (71)
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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U obiteljskoj kući na području Slavonskog Broda u petak navečer dogodilo se ubojstvo 71-godišnjeg muškarca. Prema policijskim informacijama, nakon verbalnog sukoba njegova 36-godišnja partnerica osumnjičena je da mu je nožem zadala jednu ubodnu ranu.

Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja. Alkotestiranjem je kod žene utvrđeno 2,03 promila alkohola u krvi.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje na teško ubojstvo, a osumnjičena je u subotu navečer predana pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske. U nedjelju ujutro privedena je u Županijsko državno odvjetništvo.

U galeriji pogledajte prizore s mjesta događaja.

9.8.2026.
11:22
danas.hr
Ivica Galovic/PIXSELL
PrivođenjeUbojstvoSlavonski Brod
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