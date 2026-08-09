Privedena u Slavonskom Brodu: Ovo je žena (36) koju sumnjiče za teško ubojstvo partnera (71)

U obiteljskoj kući na području Slavonskog Broda u petak navečer dogodilo se ubojstvo 71-godišnjeg muškarca. Prema policijskim informacijama, nakon verbalnog sukoba njegova 36-godišnja partnerica osumnjičena je da mu je nožem zadala jednu ubodnu ranu.

Muškarac je od zadobivene ozljede preminuo na mjestu događaja. Alkotestiranjem je kod žene utvrđeno 2,03 promila alkohola u krvi.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje zbog sumnje na teško ubojstvo, a osumnjičena je u subotu navečer predana pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske. U nedjelju ujutro privedena je u Županijsko državno odvjetništvo.

U galeriji pogledajte prizore s mjesta događaja.